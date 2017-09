Saaremaa ralliks pannakse liini teenindama kolm laeva

TS Laevad juhatuse esimehe Jaak Kaabeli sõnul on oktoobrikuu teisel nädalavahetusel oodata Saaremaale reisimise vastu suurt huvi. «Kuigi olime juba eelnevalt planeerinud Virtsu-Kuivastu liinile kahe laeva tiheda sõidugraafiku, siis näitab praeguseks eelmüügist ostetud piletite hulk, et kõikide rallihuviliste sujuvaks saarele ja tagasi vedamiseks on vajalik liinile panna ka kolmas laev.»

MKM tellis TS Laevad ettepanekul täiendavad reisid väljumisega reedel, 13.oktoobril kell 12:20, 14:05 ja 15:30 Virtsust ning 13:15 ja 14.50 Kuivastust. Pühapäeval, 15.oktoobril toimuvad lisareisid Kuivastust kell 10:35, 11:45, 13:15, 14:25, 15:35, 16:45, 17:55 ja 19:05 ning Virtsust kell 11:10, 12:20, 13:50, 15:00, 16:10, 17:20 ja 18:30.

Lisareisid teeb parvlaev Regula ning need on lisatud praamid.ee piletimüügisüsteemi. Sujuvaks ja muretuks reisiks palub TS Laevad soetada piletid e-teenindusest.