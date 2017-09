Need 50 telefonirakendust varastavad sinult salaja raha

Pahavara loodi inimestelt varastama raha nii, et nad ise sellest teadlikud ei ole ja hetkel on uurijatele teada vähemalt 50 rakendust, mis sisaldasid antud tarkvara, vahendab The Independent.

Uurijad ettevõttest Check Point, kes avastasid ExpensiveWalli, väidavad, et pahavara on alla laetud kuni 4,2 miljonit korda. «Pahavara registreerib oma ohvrid tasulistesse teenustesse, ilma kasutaja teadmiseta ja saadab salaja sõnumeid, millega makstakse kallite võltsitud teenuse eest,» ütlesid uurijad.

«Osadel juhtudel esitati kasutajale pahavara poolt tekstiga nupp, millele alles vajutades saatis pahavara tasulise SMSi ilma kasutajat teavitamata»

Osa kasutajaid, kes sattusid pahavara ohvriks, teatasid sellest Google Play poe arvustustes, milles väideti, et rakendus reklaamib end sotsiaalmeedias ja on tõenäoliselt viirus. Uurijate sõnul võib reklaam olla põhjuseks, miks rakendust nii palju alla laeti. ExpensiveWalli sisaldavatest rakendustest teavitati Google'it ja hiljem eemaldati need Play poest.

Kui oled laadinud alla ExpensiveWalliga nakatunud rakendusese, siis tuleks see koheselt kustutada. Check Point uurijad tõid välja nimekirja nakatunud rakendustest, mis tuleks kohe kindlasti telefonist eemaldada, sest sisaldavad pahavara.