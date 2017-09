Lugeja küsib: miks väljastatakse pass ja ID-kaart eri aegadel?

Vastab Politsei-ja Piirivalveameti identiteedi ja staatuste büroo peaekspert Marit Abram:

«Passe ja ID-kaarte toodetakse füüsiliselt erinevas asukohas ning nende tootmisloogika ning ka tehnika on erinev. Seetõttu jõuavad need ka teenindusse erinevatel aegadel. Iga dokumendiliigi kohta saadetakse dokumendi taotlejale eraldi teavitus ning seal on ka kirjas, mis liiki ja mis numbriga dokument teenindusse kohale on jõudnud.»