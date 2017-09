Lugeja küsib: miks tuleb PPA teenindussbüroos järjekorda saamiseks järjekorras seista?

Vastab Politsei-ja Piirivalveameti identiteedi ja staatuste büroo peaekspert Marit Abram:

«Broneeringute puhul on piirang, et rohkem kui kümme minutit varem oma broneeringut aktiveerida ei saa. See on vajalik selleks, et inimene saaks teenindatud orienteeruvalt sel ajal, milleks ta on oma aja broneerinud. Vastasel juhul üldine järjekord veniks veelgi pikemaks. Kui inimene broneerib endale aja, siis kogu vajalik info on kinnituskirjal olemas.»