Kuidas saada oma unistuste töökoht, isegi kui sa ei tea, mis see on?

Kui tunned, et sinu praegune töökoht ei ole see, mida sa tahaksid elu lõpuni teha, kuid ei tea veel, mis see õige koht sinu jaoks on, siis soovitab Business Insider järgnevaid teguviise:

Ole parim selles, mida teed

Kuna inimene, kes teeb oma tööd suurepäraselt, on suhteliselt harv nähtus ettevõttes, siis panevad inimesed ka kõrgematel positsioonidel tähele sellist töötajat. Tööandjale silma jäämine võib aidata aga omakorda karjääriredelil kõrgemale tõusta. Just nimelt sellepärast tasub ka oma praeguses töökohas endast maksimum anda.

Täida oma kohustusi

Vahel aitab ka lihtsalt õigel ajal kohale tulla ja tööd teha, et olla parem kui 90 protsenti teised töötajad. Enda kohustuste täitmine, isegi nende lihtsate nagu kohalkäimine, näitab sind paremas valguses kui teisi töökaaslasi. Seega ole alati täpne. Ühtlasi võta kõiki töökohustusi tõsiselt, see on tegelikult üsna imeline, kui hea mulje saab endast jätta, kui oled töökohustustes täpne ja hoolas.

Tee rohkem, kui sult palutakse ja tee seda kõike rõõmuga

Tänaseks maailmakuulus telekokk Racheal Ray oli kahekümnendates eluaastates, kui ta töötas gurmeetoidupoes müüjana. Ta pani tähele, et paljud inimesed ostsid poest valmistoitu, selle asemel, et osta tooteid, millest ise süüa teha. Ta mõtles, et selle põhjus saab olla vaid selles, et nad kas ei tea, kuidas küpsetada või nad ei tahtnud selleks aega kulutada.

Seega otsustas ta hakata tegema poes presentatsioone, kuidas kiiresti maitsvaid toite valmistada. Tema esitlused kasvasid ülimalt populaarseks ja ei läinud kaua aega, kui kohalik telekanal teda omale telekokaks palus.

Teha poes toiduvalmistamise esitlusi oli Ray enda idee, mida keegi teine ei nõudnud talt. Oma ideed jälgides on ta jõudnud tänaseks oma unistuste töö juurde. Ka sina saad sama teha. Vaata ringi oma töökohas, kas on midagi, millele sa saaksid ise käed külge panna ja proovi seda teha? Tee natukene rohkem, kui sult nõutakse ja seda märkavad ka teised.

Ütle jah sellele, mida keegi teine teha ei taha

Kuigi sel hetkel võib see jah-ütlemine väga raske olla ja palju lihtsam oleks loobuda, siis sa ei tea kunagi, kui palju see võib sind su karjääris edasi aidata. Kui mitte midagi muud, siis see näitab sinu töökaaslastele ja ülemusele, et sa oled valmis töötama ka ebamugavustega ja oled arvestatav meeskonnamängija, kes ei karda tööd teha.

Kasuta võimalusi

Olenemata sellest, kas oled hetkel oma unistuste töö otsingul või mitte, oma karjääril võid sa kukkuda mitu korda raskuste tõttu. Sellistes olukordades on sul kaks võimalust, kas turvaliselt maas lamada või püsti tõusta ja uuesti proovida.

Kasuta võimalusi ja võta riske, sest kui istud vaid ühe koha peal, siis näevad ka teised sind vaid selle inimesena, kes on hea vaid ühel alal.