Filmifännide pidupäev: oksjonile lähevad Batmani ülikond ja Indiana Jones'i piits

Kallimate rekvisiitide seas on oksjonile pandud näiteks spetsiaalselt Star Warsi viienda osa filmimiseks ehitatud «Empireflex» kaamera, mis töötab tänase päevani laitmatult ja mille alghind on 100 000 naela. Müügil on ka teisi Star Warsi rekvisiite nagu näiteks filmimiseks kasutatud kosmoselaeva Y-Wing miniatuurne mudel, roboti C-3PO pea ja pahalase Darth Vaderi mask, mida kasutati filmi promotuuril.

Star Warsi rekvisiidid. / Propauction.com

Muudest kultuslike filmide rekvisiitidest võib leida oksjonilt filmis Tulnukad kasutatud tulnuka kostüümi, esimeses Batmani filmis Jack Nicholsoni poolt kantud Jokkeri kostüümi ja Indiana Jones'i piitsa. Tulnuka kostüüm müüdi juba 50 000 naela eest ja Jokkeri ülikond 32 500 naela eest, aga kui rahakott lubab on võimalik veel panustada Indiana Jones'i piitsale, mille hind hakkab alates 25 000 naelast.

Indiana Jones'i piits. / Propauction.com

Odavamate toodete hulgast on võimalik osta näiteks Ray Harryhauseni poolt allkirjastatud Jason and The Argonauts filmi poster või James Bondi 2006. aasta Casino Royale filmis kasutatud mängukaardid.

Kõike põnevat ei jaksa aga loetleda ja seega tasuks igal filmisõbral minna ise uudistama, milliseid rekvisiite tema lemmikfilmidest oksjonil müüakse. Kogu nimekirja leiab lehelt propstoreauctionist.