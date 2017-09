Kuidas vaadata, kas sinu Ryanairi lend on tühistatud?

Lihtne tööriist, mille arendas välja rahastamisega tegelev rühmitus Rangewell, laseb klientidel kontrollida, kas nende lend on tühistatud. Sisestada tuleb lennunumber, lennujaam või väljumiskuupäev ja seejärel vajutada search nupule ning juhul kui leidub tühistatud lende, siis ilmub nendest nimekiri, teatab Business Insider.

Möödunud nädalal teatas Ryanair, et segadus pilootide graafikutega tõi kaasa iga päev kuni 50 lennu tühistamise järgnevaks kuueks nädalaks.

Ettevõtte juht Michael O’Leary tunnistas eelmisel nädalal, et nad korraldasid tõsise segaduse, kuid ettevõte pole siiani suutnud lahendada kriisi väidetavat tegeliku põhjust, milleks on pilootide üldine nappus. Möödunud nädalal kirjutasime, et konkureeriv lennuettevõte napsab järjest Ryanairilt piloote endale.

Lennuliin alustas ka uut piletikampaaniat, mille käigus müüakse pileteid alates viiest naelast, et võita tagasi pettunud kliente.