MyFitness avab Tallinna südalinnas neljanda suure spordiklubi

MyFitnessi juhatuse esimehe Erkki Torni sõnul on Tallinna kesklinnas uue klubi avamine kooskõlas ettevõtte strateegiliste eesmärkidega. «Soovime Tallinna arengutega kaasas käia ning pakkuda oma liikmetele veelgi laiemat teenuse ja asukohtade valikut just seal, kus see neile on kõige mugavam,» kommenteeris Torn.

MyFitness Eesti tegevjuhi Tiina Otsa sõnul on uue MyFitness klubi ehitusega aadressil Rävala 4 plaanis alustada juba käesoleva aasta oktoobris ning klubi on kavas liikmetele avada selle aasta lõpus või uue alguses. Uus südalinnas paiknev klubi saab olema suure formaadiga, üle 2000-ruutmeetrise pinnaga ning hakkab pakkuma MyFitnessi kvaliteedile vastavat rühmatreeningute programmi ja Technogymi uusimate seadmetega varustatud jõusaali. Lisaks sellele tuleb kesklinnale unikaalne võimalus kasutada basseini, lõõgastus- ja saunaala ning massaažikabineti teenuseid.

«Uue klubiga avaneb meie liikmetele ka võimalus ujumiseks ning uuenduslikeks treeningprogrammideks, millega on ketil plaanis välja tulla käesoleva aasta sügisel,» ütles Otsa ja lisas, et tegu on ettevõtte 19. spordiklubiga Eestis.

Kõik südalinna spordiklubid asuvad võrdlemisi lähedal üksteisele. Praegu on MyFitnessi klubid Viru Keskuses, Solarises ja Postimajas.

2008. aastal tegevust alustanud MyFitnessil on täna 18 klubi Eestis ja 8 klubi Lätis. Klubidel on kokku üle 40 000 liikme ning aastas külastatakse klubisid üle 2,5 miljoni korra. MyFitness pakub hästivarustatud jõusaale, laias valikus rühmatreeninguid ning personaaltreeninguid ja konsultatsioone. MyFitness meeskonnas töötab üle 490 inimese.