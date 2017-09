Tippkokad paljastavad kõige kohutavamad klientide kombed

Helena Poulakka, Londoni restorani Aster peakokk näiteks leiab, et peenes restoranis tabasco kastme küsimine on väga lugupidamatu koka suhtes. Sarnasel arvamusel on ka mitmed teised kokad, kes leiavad, et toidu maitsestamine näiteks soola või pipraga, enne selle proovimist, on nördimust tekitav, sest kokad näevad pikka vaeva roa maitse väljatöötamisel.

Pop-up restorani omanik ja kokk Lee Skeet toob välja klassikalise probleemi - kliendid on vahel ebaviisakad ja valetavad. Tema restoran serveerib inimesi reserveeringute alusel ja spetsiifiliselt ei teenindata inimesi vastavalt nende toitumisharjumustele, väljaarvatud juhul kui see pole reserveerimise ajal kokkulepitud. Skeet kirjeldab, et tema restorani külastas inimene, kes tuli kohale ja teatas, et ta ei saa süüa kuuest toidukorrast kolme, sest ei ta ei tarbi gluteeni. Menüü oli aga mitu kuud ette teada ja inimesed tegid selle põhjal reserveeringuid. Antud klient aga tuli ja valetas, et tema reserveeris gluteenivaba õhtusöögi ja lõpuks tahtis, et personal käiks poes ning tooks tema toitumisharjumustele sobivat toitu. Kuna kliendi soovidele vastu ei tuldud sõi ta probleemideta kõik road ära, isegi need milles oli gluteen.

Kokk Hari Ghotra, Londoni India restoranist ütleb, et teda häirib, kui inimesed söövad ja maksavad toidu eest, mis neile ei meeldi. «Rääkige töötajatega, nad aitavad teid. Ükski kokk ei taha teile serveerida toitu, mis teile ei meeldi.»

Simon Rogan Prantsuse kööki serveerivast restoranist L'Enclume and Rogan märgib, et ei tasu minna vetsu, kui tead, et toit saabub.

Lisaks kokad toovad välja, et ebaviisakas on hilineda, kui oled endale koha reserveerinud, saata kööki tagasi toit, millest on juba üle poole ära söödud ja kõige tipuks ollakse vahel teenindajaga ebaviisakas. Kui kliendil on toidu osas erisoove, siis tuleks nendest võimalikult vara personali teatada, sest paljudes kohtades valmistatakse päeval osa toidust juba külaliste jaoks ette ja tihti antakse reserveeringu tegemisel võimalus valida, millist toitu nad soovivad.