Soome tarbijakaitse kaebas Finnairi ELi reeglitele vilistamise ettekäändel kohtusse

Kuigi Euroopa Liidu direktiivid on seadnud väga selged reeglid, mil moel peavad lennufirmad reisijatele kompenseerima lendude hilinemise eest, on Finnair Soome tarbijakaitse hinnangul nende reeglite järgimisse väga lõdva käega suhtunud, vahendab Yle.

Nii on Soome tarbijakaitse andnud Finnairi kohtusse põhjendusega, et lennufirma on rikkunud Euroopa Liidu direktiive, mis kirjutavad ette kompenseerimiskorra.

2004. aastal vastu võetud ELi direktiivi kohaselt tuleb rohkem kui kolmetunnine lennureisi hilinemine, kus on selgelt teada, et see on toimunud lennufirma süül, kompenseerida summas, mis jääb vahemikku 250 kuni 600 eurot. Summa suurus sõltub sellest, kui kaugele reisija sõidab.

Soome tarbijakaitse sõnul ei ole Finnair kompenseerinud nende endi süül ehk tehnilistest viperustest tingitud ja üle kolme tunni läinud hilinemisi lennureisijatele selles summas, millele neil on ELi direktiivi järgi õigus. Finnair on sellistel juhtudel pakkunud madalamas väärtuses vautšereid või summasid reisijatele kompensatsiooniks.

Läbi kohtu soovib Soome tarbijakaitse, et Finnairile tehtaks kolm ettekirjutust nende kompensatsioonimehhanismi osas. Ka soovib amet, et lennufirmale kirjutataks välja 500 000 euro suurune trahvikviitung.

Finnairi esindajad on öelnud, et nad on Soome tarbijakaitse sellisest sammust hämmingust. «Me oleme väga segaduses meie tarbijakaitse seisukohast, mis on selgelt väga erinev teiste euroopa riikide omast,» märkis Finnairi õigusosakonna juht Sami Sarelius.

Tema selgitustel on ELi kohtus seatud terve rida pretsedente, kus lennufirmad ei pea enam sellistel tingimustel maksma lennureisijatele hilinemiskompensatsiooni, kui lennu hilinemise põhjuseks on vead lennukikonstruktsioonis, mille eest tegelikult vastutab pigem lennukitootja kui lennufirma.

Vautšereid ja kompensatsiooni pakub lennufirma enda kinnitusel sellistel juhtudel ainult «hea klienditeeninduse» eesmärgil.