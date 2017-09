Noorpaaride uus hullus pani fotostuudiote pikalt vaikinud ilmutusruumid kihama

Digitaalkaamerate ajastul üles kasvanud põlvkond on avastanud enda jaoks paberfotode tegemise, vahendab yle.fi.

Suvistel pidustustel võivad külalised järjest enam näha, kuidas peolaudadele jõuavad ka ühekordselt kasutatud kaamerad. Pulmades ühekordsete kaamerate idee seisneb selles, et lauasistujate nägemus üritusest võib olla hoopis teistsugune kui pruutpaari oma. Seega korjataksegi peo lõpus kõik kaamerad kokku ja lastakse pildid paberile ilmutada.

Osadele võib see meenutada aga eelmise sajandi lõppu, kui hetke jäädvustamiseks kasutati fotoaparaati.

Fotopoe Fotoman Oy müüja Mika Koivuneni sõnul on tegemist uue moega. «Tavaliselt müüakse neid 8-15 tüki kaupa just pulmadeks.»

Soome Fotopoodide Liidu esimehe Jyrki Hännikäisellä tunnistab ühekordsete kaamerate populaarsuse kasvu. Lisaks pulmadele ostetakse tema sõnul kaameraid ka suvefestivalidele.

«Olemas on ka veekindlad ühekordsed kaamerad,» sõnas ta. «Neid kasutatakse kõige rohkem selleks, et teha beebidest vee all pilte,» märkis ta.

Fotopoe müüja sõnul müüvad tema fotopoeketi kauplused umbes 1500 ühekordset kaamerat aastas. «Seda on palju,» ütles ta.

Praegu müügil olevad ühekordsed kaamerad teevad üsna korralikke pilte, kui pildistajal on meeles minna pildistavale objektile piisavalt lähedale ja kasutada ka välku. «Minu arust saab ühekordset kaamerat kasutades hästi traditsioonilise foto,» kommenteeris Koivunen.

Plastmassist ühekordne kaamera koos seal sees oleva filmirulliga maksab umbes kümmekond eurot.

Kuna ühekordsed kaamerad on pulmapidudes nii populaarseks läinud, siis võib juhtuda, et pulmade hooajal on fotopoodidel käed jalad tööd täis, sest pulmas tehtud pildid vajavad ilmutamist. Näiteks oli Fotoman Oy fotopoes suvel nädalas keskmisel kastis 30-50 ilmutamist ootavat filmirulli.

Fotopoe müüja on tähele pannud, et ühekordse fotoaparaadiga pilti tehes mõeldakse rohkem pildi tegemisele kui mobiiltelefoniga pilti tehes.

Kuigi pildid tehakse tavalise fotoaparaadiga, saab klient valida kas ta soovib pilte paberkandjal või digitaalse failina, näiteks mälupulgale või CD-ketta peale.

Hännikäineni sõnul on noored lummatud võimalusest teha pilti, mille lõpptulemust nad kohe ei näe, vaid mida nad saavad alles hiljem näha.

