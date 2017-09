Uus idufirma paneb Londonis hipsterbussid sõitma

Navigatsioonirakendusega tuntuks saanud tehnikaettevõte sõnas, et said Londoni linnavalitsuselt litsentsi oma esimese bussiliini käivitamiseks, teatab CNN Money.

Buss sõidaks õhtuti nädalavahetustel Aldgate East ja Highbury & Islington metroopeatuste vahel, et reisijad saaks ööiste metroorongidega edasi kodu poole suunduda.

Bussid läbivad Shoreditchi ja Dalstonit, kahte Londoni naabruskonda, mis on enim tuntud trendikate baaride, puhvis habemete ja liibuvate teksade poolest. Iga bussi iste on varustatud USB laadijaga.

Teekond valiti spetsiaalselt Citymapper rakendusest kogutud andmetega. Rakendus võimaldab juhatada reisijaid punktist A punkti B üle 40 linna, kasutades selleks värskeid andmeid liiklusest ja ühistranspordist. Rakendus on Londonis eriti populaarseks osutunud.

Idufirma teatas, et nad lootsid tuvastada ja täita augud linna transpordivõrgustikus. «Me leidsime, et Londoni keskosa on väga hästi päeval kaetud eksisteerivate teenustega, kuid suuremad puudused tuvastasime öötranspordis,» sõnas ettevõtte pressiesindaja. Rakenduse kogutud andmetest selgus, et Londoni inimesed eelistavad kaua väljas olla ja seda eriti Ida-Londonis.

Citymapper ei täpsustanud kui palju bussisõit maksma hakkab, kuid sõnasid, et võtavad vastu viipemakseid ja Apple Pay või Android Pay’ga tehtud makseid.