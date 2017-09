Eestis söödi suures koguses mürgistest munadest tehtud omletti

Veterinaar- ja toiduamet teatas 1. septembril, et Eestisse jõudis 540 kilogrammi mõningases koguses fiproniili sisaldavat omletisegu, mis müüdi enam kui 20 toitlustusettevõttele.

ERR saate «Insight» andmetel söödi lõviosa mürgist ainet sisaldavat omlettist Eesti restoranides, kohvikutes ja sööklates ära ning veterinaar- ja toiduametil õnnestus hävitada vaid kümnendik sellest ehk 68 kilogrammi, kuid sellest amet avalikkust ei teavitanud.

Veterinaar- ja toiduameti juhi Olev Kalda selgituse kohaselt avaldab amet vaid sellist info, mis annab tarbijatele võimaluse reageerimiseks. Kalda sõnul antud juhtum ei kujutanud ohtu tarbijatele ei läbi poodide ega toitlustusasutuste.

«Me ei avaldanud seda infot, et mitte tekitada ostjate seas paanikat,» sõnas ta. Kalda sõnul on inimestel õigus teada, mida nad sõid, vaid juhul, kui see toit oli mürgine.