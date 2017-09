Telia testib Tallinki laevades 5G võrku

Reaalset 5G raadioühendust kasutatakse Tallinki reisilaeval Silja Europa ning testide eesmärk on luua lahendus, mis asendaks laeva kai äärde jõudes selle ühendamise fiiberoptilise kaabliga - nimelt kasvab laeva sadamasse saabudes ja sealt lahkudest oluliselt reisijate andmeside kasutus, vahendab Telia pressiteate vahendusel.

Seni läbiviidud testid näitavad, et 5G tehnoloogia sobib ideaalselt sellises olukorras suurte andmemahtude teenindamiseks ning vajadus kaabelühenduse järele puudub. Lisaks selgus katsete käigus, et kogu laev saab 5G abil väga hea andmesideühenduse juba märksa varem kui kai ääres, teatas Telia meediasuhete juht Raigo Neudorf.

Kuna reaalsed 5G terminalid täna veel puuduvad, kasutati Silja Europa puhul klientide juurdepääsu tagamiseks laeva Wifi võrku. Kuigi Telia sõnu oli algne eesmärk tagada laeval vähemalt 500 Mbit/s alla- ja 100 Mbit/s üleslaadimise kiirused, saavutati 5G toel märksa paremad tulemused.

«Oleme maailmas teadaolevalt üks esimesi, kes on 5G tehnoloogia toel tavakasutajateni reaalseid andmemahte vahendanud ning seda võimalust on tänaseks kasutanud tuhanded Tallinki kliendid. Asja muudab veelgi kaalukamaks see, et kõik meie senised 5G testid on toimunud liikuva, mitte statsionaarse terminaliga,» sõnas Telia Eesti juhatuse esimees Dan Strömberg.

Ta lisas, et senine koostöö erinevate partneritega on suur samm selle suunas, et juba järgmisel aastal Eestis esimeste 5G kommertslahendustega turule tulla.

«5G projektis ning teistes sarnastes projektides osalemine aitab meil mõjutada ja kujundada uute tehnoloogiliste võimaluste arendust Eestis koostöös partneritega ning tihti ka selliste tehnoloogiate kasutuselevõttu esimesena Eesti turul. See kõik aitab suurendada meie klientide heaolu ning on seetõttu meie jaoks väga oluline,» kommenteeris Tallinki IT juht Tõnu Liik.

Septembrikuised 5G tehnoloogia testid toimuvad Tallinna Sadama territooriumil ning nendega on seotud Telia, Tallink, Ericsson ja Intel.