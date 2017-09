Galerii: Eestis müüdi esimene ligi 1000 eurot maksev iPhone 8 Pluss

Eestis Apple'i ametlikule iPhone 8 unboxing üritusele kutsuti iDeal kaplusesse esimesi mudeleid karbist välja võtma džässmuusik, laulja ja helilooja Kadri Voorand, kes ei salanud, et ka tema on Apple toodete austaja. Pärast kiiret tutvustust ja uute iPhone 8 telefonide lahtipakkimist, said kõik kohalviibijad uusi telefone uudistada ning nendega tutvuda. Üsna pea müüdi ka Eesti esimene musta värvi iPhone 8 Pluss.

Võrreldes USAs müügile jõudvate Apple'i telefoni hindadega, on uued iPhone 8 mudelid Eestis oluliselt kallimad. Kui USAs algavad 8 ja 8 Pluss mudelite hinnad 699 ning 799 dollarist, siis Eestis tuleb kõige odavama iPhone 8 64GB versiooni eest välja käia iDeal kaupluses 829 eurot. IPhone 8 Pluss hind algab Eestis 939 eurost ning 256 GB'se mälumahuga mudel maksab juba 1109 eurot.

Loe palju hakkab maksma ka uus iPhone X ülemaailma.

Nutitelefonide turul on viimasel ajal uute mudelitega välja tulnud ka Samsung, kes hiljuti tutvustas oma Galaxy Note 8 telefoni ja Sony oma XZ1 Premium nutitelefoniga. Kuulduste kohaselt peaks aga uued iPhone 8 mudelid, Apple A11 Bionic protsessoriga, olema praegustest tippnutitelefonidest koguni kaks korda võimsamad.