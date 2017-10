Millised on parimad tasuta veebikursused, millega CVd täiendada?

Avar veebimaailm pakub tänapäeval enda harimiseks ja teadmiste täiendamiseks erinevaid võimalusi ja tihti ei pea selle eest midagi maksma. Tasuta veebikursused on taskukohaseks viisiks oma CV täiendamiseks ja seoses sellega uurisime tööportaalidelt, kas Eesti tööandjad väärtustavad sellisel viisil omatud teadmisi või oskusi.

CV-online turunduse ja meediasuhete juht Rain Resmeldt Uusen ütles, et e-kursusi pakutakse maailmas palju ja nende tase on väga erinev. «Nende läbija peaks neist CVs rääkides olema valmis kursuste sisu ja usaldusväärsust ning kõnealuste pädevuste tegeliku omandamise osas täpsemalt selgitama, sest iga e-kursuse läbiviija ei pruugi potentsiaalsele tööandjale olla teada-tuntud või usaldusväärne,» tõdeb Uusen.

Meediajuhi hinnangul märgitakse hetkel veebikursuste läbimist palju näiteks IT valdkonnas, sest tema sõnul toimuvadki tihti rahvusvahelised koolitused läbi veebi. «Ka meie endi värbajad on läbimas hetkel üht veebipõhist koolitust, sest värbamise maailmas toimub ka iga päev palju põnevat,» ütleb Uusen ja lisab, et kasulik on olla kursis oma tegevusala muutustega.

Tööandjate poolelt märgib turunduse ja meediasuhete juht, et hinnatakse rohkem pikemaajalisi koolitusi, mis kestavad nädal kuni paar kuud ja vähem ühepäevaseid, väljaarvatud siis kui need ei sisalda just mingit nendele vajaliku programmi või spetsiifilise oskuse omandamist. Kõige hinnatumad on Uuseni sõnul mainekate kõrgkoolide pikemad e-kursused.

Vähem on rohkem

CV-onlinei turunduse ja meediasuhete juht ütleb, et iga kursus on omaette väärtus, mis aitab kandideerijat ühel või teisel viisil, kuid tasub mõelda, kas iga läbitud kursus on väärt, et just CVs esile tõsta. «Siinkohal kehtib ikkagi reegel et vähem on rohkem ja sõltuvalt ihaldatud ametipositsioonist tasub CVs välja tuua ikkagi vaid asjakohased kursused, olgu need siis elektrooniliselt või kohapeal läbitud,» lausus Uusen. «Alati tasub aga CVs esile tuua selliseid tegevusi, kursuseid ja konkursse, mis tõstavad sind isiksusena esile ja muudavad tulevase tööandja silmis unikaalseks.»

CV keskuse kommunikatsioonijuht Herny Auväärt on sarnasel arvamusel. «Kursustel, mis aitavad kiirelt muutuvas maailmas oma valdkonna trendidega kursis olla, tasub kindlasti aeg-ajalt osaleda. Eriti tähtis on taoline aktiivsus ja panus töötajate poolt, kes on millegipärast tööturul ajutiselt passiivseks muutunud,» sõnab kommunikatsioonijuht.

Auväärt kinnitas Uuseni väidet ja ütles, et CVsse tasub märkida vaid neid koolitusi, mis kinnitavad tööandjale, et tööotsija on omandanud kasulikke teadmisi ja kogemusi valdkonnas, kus ta on tööd otsimas. «Kui koolitusi on läbitud palju, on mõistlik kirja panna neist kõige olulisemad ja värskemad.»

Tasuta veebikursused

Kursuseid ja nende pakkujaid on internetis tohutult palju. Järgnevalt on valik mõnedest saadaolevatest kursustest, millest võib tulevikus teatud tööturul kasu olla. Kui aga endale olulist kursust siit nimekirjast ei leia siis tasub kindlasti proovida neid internetist otsida.