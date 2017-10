Kuidas hoiustada lillkapsast nii, et see ei läheks roiskuma

Kui plaanid kasutada lillkapsast toidus, siis tuleb kindlasti jälgida, et ta oleks värske. Vastasel juhul ei maitse toit lihtsalt hästi. Lillkapsa värskuse hoidmiseks on aga omad nipid.

Poest tasub osta pigem terve lillkapsapea, mitte juba lahti lõigatud tükid – nii säilib köögivili ka kodus kauem. Lillkapsas peaks olema tugev ja otsad tihedalt koos. Kui pea on pehme, siis on see märk, et kaup pole enam värske. Ühtlasi tuleks jälgida, et valged lillkapsa osad ei oleks pruunikad.

Poest koju jõudes tuleks lillkapsas esialgu kilekotti või säilituskarpi panna ja seejärel külmkappi lükata. Lillkapsa valged osad peaksid olema ülevalpool, et vältida neisse niiskuse kogumist.

Kui lillkapsas hakkab aga halvaks minema, siis pane lõigatud ots külma vee sisse ja seejärel lillkapsas koos veega umbes tunniks ajaks külmkappi. See peaks aitama köögiviljal taas värskust koguda.

Juhul kui sa ei plaani lillkapsast kohe kasutada, siis on hea mõte ta sügavkülma panna. Sel viisil säilib köögivili kuni aasta aega.