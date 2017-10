Spordiklubi NAISS kutsub noori Judo ja Sambo trenni

„Iidne Jaapani võitluskunst Judo on maailma levinuim kahevõitlusala, mis sisaldab endas palju enamat, kui lihtsalt treeningus käimine ja harjutamine. Judo on viis kasutada paindlikult oma keha ja vaimu ning sellega tegelemine õpetab lisaks suurepärasele enesekaitsele noortele elus olulisi väärtuseid nagu viisakus, sõprus, austus, julgus, tagasihoidlikkus ning enesekontroll,“ tutvustab treener Oleg Kim.

Sambo on lühidalt öeldes enesekaitse ilma relvata. Tegemist on džuudoga sarnaneva maadlusviisiga, mis on kujunenud välja Kaukaasia ja Kesk-Aasia rahvaste rahvuslike maadlusviiside põhjal ning on saavutanud suure populaarsuse üle maailma.

Spordiklubi NAISS teine treener Aleksander Kisapulo märgib, et reeglina inimesed, kes tegelevad idamaiste võitluskunstidega, tulevad tavaliselt ekstreemsetest olukordadest võitjatena välja. „Ootame trenni noori, kellel on suur soov õppida maadlema ning omavad tahet võita. Judo ja Samboga tegelevate inimeste olulisteks iseloomuomadusteks on töökus ja järjekindlus ning soov keskenduda põnevate võitluskunstidega tegelemisele,“ ütleb ta, lisades, et edukate treeningute korral on harrastajatel võimalik osa võtta erineva tasemega võistlustest alates laste võistlustest kuni Euroopa- ja Maailma Meistrivõistlusteni ning Olümpiamängudeni välja.

Treeningutesse on oodatud nii poisid kui ka tüdrukud, kes soovivad leida endale spordiala, millest on kasu terve ülejäänud elu. Judot ja Sambot harrastavad inimesed saavad hakkama alati, kui neil on vaja enda eest seista!

Sel sügisel alustab uue laste baasettevalmistusrühm, kuhu Spordiklubi NAISS ootab lapsi vanuses 8-10 aastat (sündinud aastatel 2007-2009). Pärast baaskoolituse läbimist spetsialiseerutakse edasi Judo ja Sambo rühmadesse. Baastreeningud toimuvad kolm korda nädalas esmaspäeviti, kolmapäeviti ja reedeti algusega kell 16 aadressil Tallinnas Peterburi tee 15/Pae 1. Edukamatele ja püüdlikumatele lastele võimaldatakse tasuta treeningud!

Uute treeninguhuviliste vastuvõtu ja treeningute läbiviimisega tegelevad kogenud treenerid Oleg Kim ja Aleksander Kisapulo.

Info ja registreerimine:

kisapuloaleksandr@gmail.com

või telefonidel +372 5648 1570 ja +372 5802 0136