5 nippi, kuidas hoida jalanõud kauem kandmiskõlblikud

Küll leotab nahka sügisvihm, siis jälle määrib pori – nii ei pea jalanõu tihtipeale vastu rohkem kui ühe hooaja. Võrumaa jalatsitootja OmaKing jagab nippe, kuidas õige jalatsihooldusega hoida jalanõu kauem terve ja puhtana, et lemmikjalanõu rõõmustaks kandjat võimalikult kaua.

1. Kasuta jalanõus nahkseid sisetaldu

Sisetaldade kasutamise eelis on see, et neid on võimalik regulaarselt vahetada, mille tulemusena püsib jalanõu kauem puhta ja tervena. Selleks puhuks sobivad hästi kerged ja õhukesed nahktallad ning aktiivsütt sisaldavad tallad. Kui õhukesed korgist põhjaga nahktallad sobivad peaaegu kõigisse kingadesse ega vähenda sellega jalanõu suurust, siis veidi paksemad aktiivsütt sisaldavad lateksist põhjaga nahktallad imavad hästi jalatsis tekkiva niiskuse ning sobivad seega just iga päev kantavatesse jalatsitesse.

2. Puhasta ja kreemita kingi

Alusta jalatsihooldust nende puhastamisest. Kõige esimese puhastamise võiks teha niiske lapiga. Kui jalats tahab tugevamat puhastamist, siis selleks puhuks on olemas eri nahatüüpidele mõeldud hooldusvahendeid alustades vahtudest ja lõpetades šampoonidega. Viimased on mõeldud tugevalt sisse imbunud mustuse jaoks ning nende abil saab eemaldada vee-, soola- ja lumerandid. Pärast puhastamist tasub jalatseid kreemitada, et nende materjal püsiks pehme ja elastne.

3. Värskenda värvi viksi ja pihustiga

Vahel on jalanõu värv kulunud ebaühtlaseks. Selleks puhuks on mõeldud viksid ja pihustid, mis on saadaval mitmes eri värvitoonis. Sileda naha puhul saab kasutada värvi värskendamiseks vikse, mis ühtlasi ka toidavad nahka. Kareda ja pööratud naha jaoks on mõeldud värvpihustid.

4. Niiskusekindel kaitse on sügisel ja talvel eriti oluline

Vihma ja pori eest kaitsevad jalanõusid niiskust ja mustust hülgavad pihustid. Mitmekordne kaitse pihustiga tasub anda jalanõudele enne esimest kandmist ning siis kaitset regulaarselt uuendada. Kui korralik kaitse on enne kandmist kingale antud, ei saa need nii ruttu märjaks, samuti aitab see ära hoida inetud märgumise jäljed.

5. Ära unusta õigel ajal kontsaplekke vahetada

Kontsaplekk võib kuluda, sest seda on lihtne vahetada, kuid kui kuluma hakkab juba konts, siis on raskem jalanõule värsket välimust anda.