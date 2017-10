Levinud viga kodu renoveerimisel, mida on tegelikult lihtne vältida

Kodu renoveerimisel tehtud vigade parandamine tähendab aga uut raha ja ka aja kulu, vahendab news.com. au. Selleks, et ühekorraga remont korralikult ära teha ja mitte jääda hiljem vigu parandama, tuleks meeles pidada paari olulist asja. Näiteks tuleks enne kodu renoveerimist kindlasti küsida nõu eksperdilt. Kuna aga paljud seda ei tee, siis küsisime meie nende eest.

Tee kindlaks enda eelarve ja lahuta sellest 20 protsenti

Ronnie ja Georgia Caceres, kes on Austraalia telekanalitel maha müünud kümneid kodusid, soovitavad kodu remontimisel arvestada, et eelarve võib minna lõhku. «Kõige parem on mängida, et sul on vähem raha, kui sul tegelikult on,» õpetab paar. «Näiteks, kui sul on 100 000 dollarit, siis arvesta sellest 80 000 renoveerimiseks ja ülejäänud 20 000 jäta puutumata. Seda võid puutuda ainult siis, kui tõesti raha puudu jääb.»

«Kõikidel remontidel, mis me kodudes teinud oleme, on alati mõni asi, mis ajab eelarve lõhki ja sellepärast on parem arvestada, et sul on vähem raha kulutada, kui tegelikult on,» märkis Georgia Caceres.

Ta lisas, et kui sul on kindel eelarve, siis vali ka sisustus vastavalt oma eelarvele, mitte vastupidi.

Jäta emotsioon välja

Remontijast paari sõnul on kõige suurem viga, mida kodu remontimisel teha, asjadesse emotsionaalselt pühendumine. Seda eriti juhul, kui plaan on pärast remonti kodu maha müüa.

«Kui plaan on müüa, siis suurim viga, mida tehakse, on liigeselt iseenda ja oma stiili peale mõtlemine, selle asemel, et mõelda ostja peale,» märkis Georgia.

«Paljud renoveerivad maja mõeldes vaid sellele, milline on nende stiil ja kuidas nemad elada tahaksid,» sõnas ta. «Kui sa tahad müüa, siis tuleb sul maja muuta massile sobivaks.»

Ta soovitab mitte värvida seinu erksat värvi, vaid hoida nad naturaalsetena, et inimesed saaksid maja vaatama tulles kujutada ennast seal sees elamas.

Lisaks soovitab Georgia ka iga tegevuse hoolikalt läbi planeerida. «Iga ruutmeeter tuleks korralikult läbi mõelda,» ütles ta ja märkis, et võimalusel võiks ka lihtsalt renoveerimiseks ja edasi müümiseks mõeldud korteris mõnda aega elada, et aru saada, kuidas on kõige mõistlikul erinevaid kohti hoones kasutada.

Hoiustamine, hoiustamine, hoiustamine

Nii inimesed, kes ostavad endale kodu, kui ka koduomanikud tahavad, et nende kodus oleks piisavalt ruumi, kuhu nad saaksid oma asju panna, et need laiali ei oleks. Kinnisvaraarendaja ja sisekujundaja Kirrely Powe sõnul on asjade hoiustamine ülimalt oluline.

«Iga remont, mis teed, saad õppida enda vigadest,» sõnas ta. «Üks suurimaid vigu, mis inimesed teevad, on asjade praktilise poole unustamine.»

«Praktilised asjad tunduvad igavad ja inimesed tahavad remondi ajal igasuguseid muid asju oma koju. Kus aga neid kõiki asju hoida, on üks kõige olulisemaid asju, millele vastata tuleb,» ütles Powe.