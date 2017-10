Uued tooted: sügiseks hulganisti uusi leibu ja maitsvaid piimatooteid

Uute leibade sari rikastab terviseteadlike tarbijate valikut

Fazer toob sel sügisel turule kaks tatratoodet, mis toovad vaheldusrikkust ennekõike põnevaid maitseelamusi otsivatele terviseteadlike tarbijate toidulauale.

/ Fazer Eesti

Fazer Finest tooteportfelli lisandub pehme õhulise tekstuuriga tatrapalaleivake, mis rõõmustab tarbijaid vähese suhkrusisalduse ning tervelt 14,4 protsendise tatrasisaldusega. Finest Maakodu sari aga täieneb koosküpsemise meetodil unikaalse pehmuse saanud tatrasepikuga, mis sisaldab 9,2 protsenti tatart ning mille koostisest leidub külluslikult kiudaineid ja valke.

Finest Maakodu sarja lisandub ka teine terviseteadlikele tarbijatele rõõmu valmistav toode – Maakodu keefirisai, mille koostises on 16,8 protsenti keefiri. Kergelt magusa alatooniga keefirisai on eriline ka selle poolest, et see on nii kaltsiumi- kui ka valguallikas. Saiasõpru ootab sügisel teinegi üllatus – Fazer Finest kõrvitsaseemnesai, mis sisaldab eestimaalastele hädavajaliku päikesevitamiini ehk D-vitamiini ja on ühtlasi ainus D-vitamiiniga sai Eestis.

/ Fazer Eesti

Eksootiliste elamuste otsijad saavad nüüd proovida käsitööna valmivat Finest Gruusialeiba. Leib küpsetatakse tsirkulaarses saviahjus, mille põhja süüdatakse lõke ning kus leivataignast parajaks vormitud pätsid visatakse küpsemiseks ahju siseküljele. Autentse kiviahjumekiga nisujahust gruusialeib on ühtlasi hea valguallikas ning nagu ka teised Finest sarja tooted, ei sisalda see e-aineid.

Ühtlasi tuleb Fazer sügisel välja ka HERO sarjaga, mis sisaldab kolmele erinevale sihtgrupile suunatud leibu - sportlikule inimesele, maitsegurmaanidele ja mõtlevale inimesele.

Sügiseks terve hulk uusi piimatooteid

Eestlaste südamed võitnud Skandinaavia päritolu hapendatud väga kõrge valgusisaldusega ja madala rasvasisaldusega skyr on nüüdsest saadaval ka joogina. Magusat vahepala otsivale aktiivse eluviisi või sportlikele inimestele on valikus ka maitsestatud skyr joogid, kuhu on vedela koostise saamiseks lisatud marja- ja puuviljamahlasid. Suhkrukogus on skyri jookides võrreldes teiste sarnaste jookidega tunduvalt väiksem, kuna tootesse pole lisatud suhkruid, st toode sisaldab vaid looduslikult esinevaid suhkruid. Jook on saadaval nii maasika-mustika kui ka kirsi-aroonia maitselisena.

/ Farmi Piimatööstus

Ühtlasi on Farmi täispiim nüüdseks saadaval lisaks 1- ja 2-liitrisele pakendile ka 750 ml purepakis.

Farmi uus Šoko-Maroc koorene puding on hea lohutustoit ja magus vahepala kõikidele šokolaadisõpradele, kes armastavad mõrkja šokolaadi ja hapukasmagusa apelsini maitsekombinatsiooni.

/ Farmi Piimatööstus

Esimesena Eestis tuleb Farmi turule eestimaiste keefiridessertidega. Keefiridesserdid on kreemised ja marjarohked magustoidud, mis ühendavad keefiri probiootilised kasulikud omadused ning marjase maitseelamuse. Valikus on nii virsiku- kui ka mustikamaitseline keefiridessert.