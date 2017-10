Ilunipid, millest tuleks kauges kaares mööda käia

Kui rääkida keha ja näo eest hoolitsemisest, siis paljudel on kindel ilurutiin, mida nad jälgivad, vahendab news.com.au. Ühtlasi on ka internet täis nippe, kuidas midagi kiiremini või efektiivsemalt teha.

Paljudel soovitajatel aga puudub meditsiiniharidus või isegi algteadmised kosmeetikast, mistõttu tuleks enne nende poolt välja käidud nippide proovimist läbi mõelda, kas see tundub mõistlik.

Siin on mõned internetis levivad nipid, mis tuleks kindlasti katsetamata jätta:

1. Deodorandi kasutamine näoaluskreemina

Deodorant hoiab sinu kaenlaalused kuivad, seega tundub selle näkku määrimine, et vältida näo higistamist, täitsa mõistlik. Tegelikult ei tohiks seda kindlasti teha. «Deodorandis on alumiiniumsoolasid ja tugev lõhn, mis võib näonahale ärritavalt mõjuda,» kommenteeris Yale'i ülikooli dermatoloog Mona Gohara. «Ma ei soovita seda mitte mingil juhul. Osta õige näoaluskreem ja jäta deodorant kaenlaaluste jaoks.»

New Yorgis asuva Mount Sinai haiglaarsti Joshua Zeichneri sõnul sisaldavad antiperspirandid higistamisvastaseid aineid, mis takistavad higinäärmetel higi eraldada.

2. Hambapasta panemine punnile

Sul on õhtul enne suursündmust näo peal suur punn ja oled kuulnud, et hambapasta panemine punnile garanteerib sulle, et järgmisel päeval ilurikkujat enam ei ole. Enne kui hakkad aga hambapastaga oma nägu määrima, tasuks mõelda, kas see on ka tegelikult näonahale hea. Nimelt tekitab hambapasta kasutamine näonahal mingil hetkel ärritust, mis on palju jubedam kui üks punn.

USAst Bostonist pärit dermatoloogi Ranella Hirschi sõnul võib hambapasta panemine näole põhjustada nii pigmendilaike kui ka muud ärritust.

«Nahk, millel on rohkem melaniini, on hambapasta suhtes tundlikum, mis tähendab, et heledale näole võib tekkida pruun laik sinna, kuhu hambapastat pandi,» sõnas ta ja lisas, et laikudest lahtisaamine võib võtta aga hulga aega.

3. Suuloputusvahendi kasutamine kõõmast vabanemiseks

Osa blogijaid usub, et suuloputusvahendis olevad ained aitavad saada lahti kõõmast. Kuigi suuloputusvahend teeb imesid suust tuleva haisuga, siis ei mõju see peanahal olevale kõõmale.

Manhattani dermatoloogi Francesca Fusco sõnul ei ole olemas teaduslikke tõendeid, et suuloputusvahend aitab kõõmast vabaneda.

«Kõõma põhjustab tihti pärmseen ja sellega kaasneb tihti kahjustatud peanahk,» sõnas ta. «Suuloputusvahendi kasutamine võib veel rohkem ärritada peanahka ja seega süvendada probleemi.»

4. Laimi kasutamine deodorandi asemel

Olgugi, et tsitruselised on kasulikud kehale, ei tohiks oma kaenlaaluseid siiski laimiga hõõruma hakata. Nahk on üsna õrn organ ja tugevasti happeline vili võib sellel lihtsalt kohutava ärrituse tekitada.

Doktor Debra Jalimani sõnul muudab laimi või sidruni kasutamine naha õrnemaks ja ka päikese vastu tundlikumaks. «See võib põhjustada põletusi ja ville,» sõnas ta ja lisas, et nende kasutamine võib muuta ka naha tumedamaks.

5. Mähkmelööbe kreemi kasutamine aknega võitlemiseks

2016. aastal tuli USA videoblogija Farah Dhukai välja ideega kasutada beebide mähkmelööbe ravimiseks mõeldud kreemi akne vastu.

Ta lindistas endast video, kus kandis kreemi näole nii maskina kui ka öökreemina. Kuigi see tundub kaval mõte, siis tuleks mähkmelööbe kreem siiski beebidele jätta ja akne vastu kasutada selleks mõeldud vahendeid.

«Mähkmelööbe kreem sisaldab aineid, mis rahustavad nahka, hoiavad selle kuivana ja moodustavad nahale kaitsva kihi, mis ei lase baktereid ligi,» sõnas New Yorgi dermatoloog Shereene Idriss ja lisas, et aknega inimesed ei tohiks kreemi kasutada just nimelt selle kaitsva kihi tõttu.

«Kui sul on akne, siis määrides näole beebidele mõeldud mähkmelööbe kreemi sulged täiesti kõik poorid,» sõnas ta.