Haapsalus pole rikutud pangatähti kuhugi viia

Haapslanna sattus keerulisse olukorda, kui sai Haapsalu Swedbanki pangaautomaadist sularaha väljavõttes väikese auguga 50eurose rahatähe, mille tõttu ei lubanud ühe Haapsalu apteegi rahakontrolliaparaat seda maksmisel vastu võtta.

«50eurone ei ole viieeurone, see on mõnele inimesele ikka päris suur raha,» rääkis haapslanna, kes ei osanud oma rikutud rahatähega mujale pöörduda kui Swedbanki kontorisse, kus talle öeldi, et kuna kontoris enam sularahaga ei arveldata, siis ei saa nad ka rikutud rahatähte vastu võtta.

Eesti Panga pressiesindaja Viljar Rääski sõnul on kommertspanga kohustus vastutada, et nende välja antud sularaha oleks kvaliteetne ning kui pank on andnud kliendile rikutud raha, siis peaks ta olema paindlik kliendi mure lahendamisel ega tohiks klienti jooksutada.

