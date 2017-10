Coop Pank ei plaani olulises mahus uusi töökohti luua

«Oktoobri alguse seisuga annab Coop Pank tööd üle Eesti kokku 204 inimesele. Võrreldes aasta algusega on oleme loonud ligi 50 uut töökohta, millest enamik asub Coop Panga peakontoris,» ütles Coop Panga turundusjuht Tiina Tali BNS-ile.

Tali lisas, et pank asutas ka kaks uut kontorit – Haapsalus ja Põlvas. Haapsalus asub tööle kaks uut inimest ja Põlvas üks.

«Coop Pangal on hetkel kokku 14 kontorit üle Eesti, kus töötab kokku 60 inimest. Järgmise sammuna asume ehitama pangapunktide võrgustikku üle Eesti, kuid see ei too plaanide järgi kaasa olulisi muutusi töötajate arvus,» märkis Tali.

Tali sõnul on uued töökohad seotud laienemise ja uue strateegiaga. «Oleme juurde võtnud väga erineva profiiliga inimesi. Nende seas on nii juhte, spetsialiste kui ka tellereid,» lisas ta.

Oktoobrikuu jooksul avatakse ka Coopi kauplustes esimesed pangapunktid, kust saab igapäevapanganduse teenuseid – avada kontot, vormistada pangakaarti ning taotleda väikelaenu. Oktoobri lõpus alustab tööd mobiilipank. Järgmise aasta kevadest saab Coop pangakaardiga sularaha välja võtta kõikide Coop kaupluste kassadest üle Eesti.

Coop Pank loodi senise AS Eesti Krediidipanga põhjal. Alates 2. oktoobrist on panga uus ametlik ärinimi Coop Pank AS. Nimevahetuse läbivad ka kõik Krediidipanga tütarettevõtted.

Coop Panga suuromanik on Coop Eesti – 19 piirkondlikust tarbijate ühistust koosnev toidu- ja esmatarbekaupade müügiga tegelev grupp, millel on 350 kauplust ning ligi 600 000 püsiklienti.