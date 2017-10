Lugeja pilt: soodushind oli kõrgem kui tavahind

«Avastasime, et inimlikust eksimusest oli meil tekkinud viga,» tunnistas Selveri kommunikatsioonispetsialist Karl-Villiam Vaserik. «Nimelt oli andmebaasi jäänud sisestamata selle aasta uus tavahind, milleks on 6,99. Kohe kui viga märkasime edastasime selle kauplustele, kuid tundub, et antud kauplus ei ole jõudnud veel hinnasilti ära vahetada. Vabandame kõikide klientide ees, kellele vale hinnasilt on segadust tekitanud.»