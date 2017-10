9 tüüpilist viga, mida pesu pestes teed

Brightside.me on järjestanud üheksa kõige levinumat viga, mida pesumasina kasutajad riideid pestes teevad.

Liiga kõrge temperatuur

Riided püsivad paremini vormis ja säilitavad värve, kui neid pesta madalamal temperatuuril. Lisaks, soe või jahe vesi saab plekkide eemaldamisega täpselt sama hästi hakkama kui kuum vesi, kui sul on hea pesumasin ja pesuvahend. Ainult linaseid riideid või rätikuid tuleks pesta kuumal temperatuuril, et neid desinfitseerida.

Liiga määrdunud riietega pesumasina täitmine

Väga mustad ja määrdunud riided tuleks enne pesumasinasse panekut eelpesta ja plekke eraldi käsipesus töödelda. Vastasel juhul ei pruugi kõik plekid välja tulla.

Selle asemel, et kasutada keemilist plekieemaldit proovi hoopis alternatiivsemaid vahendeid. Näiteks aitab sidrunimahl jagu saada higiplekkidest ja veiniplekkide puhul tasub katsetada vee ja söögisooda seguga (suhe vesi:söögisooda; 3:1)

Pesupulbri või -pehmendaja liigne kasutamine

Kui kasutad pesupulbrit või -pehmendajat liiga palju, siis võib see koguneda pesuvahendi mahutisse ja seal haisema hakata. Lisaks mida rohkem vahendeid on kasutatud, seda raskem on neid riietelt välja loputada. Loe alati hoolikalt enne kasutamist kasutusjuhendit ja soovitatavaid koguseid, mis pakendil kirjas on. Kui su riided on väga mustad, siis selle asemel, et terve hulk pesupulbrit kasutada, pese riideid parem kaks korda järjest.

Pesupehmendi kasutamine kõikidel riidetüüpidel

Kuigi pehmendi kasutamine teeb riiete ja linade triikimise hulga lihtsamaks, tasub meeles pidada, et pikaaegne pehmendi kasutamine muudab riide vähem vettimavamaks, mis tähendab, et rätikute ja spordirõivaste puhul tuleks pesupehmendi pesumasinasse lisamata jätta.

Pesumasinas rinnahoidjate ja aluspesu pesemine

Automaatse pesumasina režiimil võivad rinnahoidjad kiiresti välja venida ja oma kuju kaotada, mistõttu on kõige mõistlikum neid pesta käsitsi. Sama kehtib ka pitspesu ja ujumisriiete kohta.

Selle eest jällegi võib pesumasinas pesta nailonist pükse, juhul kui jälgitakse järgmisi reegleid:

Kasuta spetsiaalset pesemisvahendit

Aeglane pesu 30 kraadi juures

Nailonist püksid tuleks panna eraldi pesukotti

Pööra püksid enne pesemist pahupidi

Valgendi kasutamine Spandex või Lycra tekstiili riietel

Klooriga valgendi mõjub riidele üsna laastavalt, eriti kui tegu on spandex'it või lycra't sisaldava tootega. Selliseid riideid võib pesta ainult järgmisi reegleid silmas pidades:

Pesta tuleb külmas vees

Ära kasuta pesupehmendajat

Ära kuivata kuivatis

Ära triigi

Teksaste liigne pesemine

Teksastetootjatel on täiesti radikaalne vaade oma toote pesemise kohta. Nimelt soovitavad nad teksaseid üldse mitte pesta, et värv püsiks kauem. Kui sa pole selliseks äärmuseks valmis, siis on soovitatav periood, millal teksaseid pesta iga kahe kuni kuue kuu tagant, olenevalt kui tihti sa neid kannad.

Vale kuivatamine

Valesti kuivatamine mõjutab su riideid pea samamoodi nagu valesti pesemine. Siin on mõned nipid, mis aitavad vigu vältida:

Ära kasuta kuivatit liiga tihti: see venitab su riided välja ja nad kaotavad oma värvi kiiremini. Ära kasuta kuivatit õhukeste ja õrnade riiete kuivatamiseks.

Ära ülekuivata riideid – seda raskem on neid pesta

Ära riputa kootud ja villaseid asju kuivama, nad kaotavad nii oma kuju.

Enne riiete kuivama panemist klopi riideid, et ennetada kortse ja volte.

Halb pesumasina eest hoolitsemine

Mustus, pesuvahendi jäägid ja kõik muu, mis koguneb aja jooksul pesumasinasse, jõuab varem või hiljem ka sinu riietele, põhjustades halba lõhna ja valgeid laike. Selleks, et seda vältida tuleks silmas pidada järgmisi reegleid:

Tuuluta masinat pärast igat pesu

Eemalda alles jäänud pesuvahend kummist tihendi vahelt pärast igat pesu

Loputa pesuvahendi mahutit regulaarselt