Uute rongide tulekuga võib Elron vagunitesse paigaldada kohviaparaadid

Kui Elron aastaid tagasi esimesed moodsad rongid soetas ja käiku pani, oli arutlusel erinevate joogi- või söögimasinate paigaldus rongi. Tänaseni pole rongides masinaid näha olnud ja seoses sellega küsisime, mis järgus Elroni plaan on või on see sootuks maha kantud?

Elroni turundus- ja kommunikatsioonijuht Mariis Adamberg vastab, et olemasolevad rongid on projekteeritud ja hangitud kujul, kus tehnilise lahendusena on ette nähtud üks koht kohvi- või söögiautomaadile. «Kuna toitlustuse pakkumine eeldaks istekohtade demonteerimist ning olukorras, kus täna mitmetel suundadel ja väljumistel on vabadest istekohtadest puudus, tähendaks sellise kompromissi tegemine head ja reisijatele selgelt lisandväärtust loovat lahendust,» vastas Adamberg ja lisas, et istekohtade nappus võib varsti laheneda.

Adamberg kirjeldab, et uute rongide soetamisel võib laheneda ka istekohtade puudumise küsimus ja tekib võimalus kaaluda kohvimasinate paigaldamist. Järgmiste uute rongide soetamisega plaanib Elron tuua inimesteni ka bistroo, mis võimaldaks reisijatele pakkuda külmasid ja soojasid jooke ning suupisteid.

Praegu tuleb aga leppida raudteejaamade juures olevate kauplustega. «Hetkel teeme aktiivset koostööd raudteejaamades teenust pakkuvate ettevõtetega, kus valik on kordades suurem kui seda saaks olla rongis ühe automaadi näol,» ütles kommunikatsioonijuht.