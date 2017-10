Eesti toiduainetööstustele oli esimene poolaasta edukas

Toiduainetööstuse toodangu väärtus 2017.a esimesel poolaastal ulatus 740 miljoni euroni. Seda oli võrreldes eelmise aasta sama ajaga 7 protsenti rohkem. Toiduainetööstus teenis aasta esimeses pooles 933 miljonit eurot müügitulu, mida on 9 protsenti rohkem kui aasta varem. Kulud kasvasid samal ajal 5 protsenti ja moodustasid 874 miljonit eurot, teatas maaeluministeerium, kelle hinnangul on see osaliselt tingitud nii üldisest majandusseisu paranemisest kui ka toidukaupade hindade tõusust.

Kuna toiduainetööstuse kulud 2017. a esimesel poolaastal olid mõnevõrra väiksemad kui tulud, kasvas ka teenitud kasum. Toiduainetööstuse 2017. a esimese kuue kuuga saadud kogukasum oli 59 miljonit eurot, mis on võrreldes eelmise aasta sama ajaga kasvanud 134 protsenti. Tegevusharude lõikes oli aastaga suurim kogukasumi kasv pagari-, piima-, puu- ja köögivilja ning joogitööstuse ettevõtetes. Kasum vähenes enim liha- ja kalatööstuse ettevõtetes.

2017. a esimese kuue kuuga on võrreldes eelmise aasta sama ajaga kasvanud Eesti toiduainetööstuse ettevõtete tööviljakus, ehk lisandväärtus/keskmine tööga hõivatud inimeste arv, pea 26 protsendi võrra ehk 12 000 euroni töötaja kohta. Suurima kasvu tööviljakuses saavutasid piima-, loomasööda-, puu- ja köögivilja ning kalatööstuse ettevõtted.

Kui võrrelda Eesti toidu- ja joogitööstuste tööviljakuse näitajat ELi keskmise ja meie naaberriikide omaga, siis viimastel Eurostatist saadaolevatel, 2014. a andmetel on Eestis olukord tunduvalt parem kui Lätis ja Leedus, aga siiski on tööviljakus pea kaks korda väiksem ELi riikide keskmisest ning kaugel maas Saksamaast, Soomest ja Rootsist, teatas maaeluministeerium.