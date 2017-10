Suure tormi tõttu on Amsterdami lennuliiklus häiritud

Lennujaam avaldas oma kodulehel ka teate, milles seisab, et tormise ilma tõttu on planeeritud lendude liiklus häiritud ja kõigil, kes reisivad, soovitatakse lennujaama kodulehelt oma reisi lennuinfo kohta edasist infot otsida.

Tallinnas Amsterdami väljuvad ja saabuvad lennud juba hilinevad. Kell 11:25 Amsterdami suunduma pidanud reis on edasi lükatud juba ligi neli ja pool tundi ning eeldatavalt peaks see nüüd väljuma 15:50.

Shipholi enda kodulehte vaadates on näha, et väga palju lende on tühistatud ja mõned hilinevad. Näiteks kell kaks Tallinnasse suunduv lend on edasi lükatud neli tundi ja väljub nüüd Schipholist kell kuus õhtul.

Kõigil, kes suunduvad täna Amsterdamist Tallinna või vastupidi, saavad oma lendude kohta täiendavat informatsiooni Tallinna lennujaama või Amsterdami lennujaama kodulehtedelt.