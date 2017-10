Nordicaga lennati septembris rekordiliselt palju

Rahvusliku lennukompanii Nordica reisijate arv oli septembris esmakordselt üle 66 000. Võrreldes eelmise aasta septembriga oli kasv 74 protsenti, olenemata sellest, et septembri algul oli neil käesoleva aasta raskeim päev.

Reisijate osakaalult on Nordica 28,5 protsendilise turuosaga Tallinnast väljuvate lendude arvestuses suurim vedaja. Kokku sooritas lennufirma septembris 1158 lendu. Lendude toimumise protsent oli 96 ja 72 protsenti neist väljusid 15 minutilise täpsusega.

Nordica äriarenduse direktori Sven Kukemelki sõnul on positiivne, et Nordica on endiselt tugev liider Tallinnast väljuvate ja saabuvate lendude hulgas. «Septembri graafik oli seoses eesistumisega meie jaoks erakordselt tihe, see avaldus suurenenud reisijate arvus, ent kahetsusväärselt ka langenud regulaarsuses.»

Eelmisel nädalal kuulutas Nordica välja kaks uut suveliini, Constanta Rumeenias ja Ohrid Makedoonias.