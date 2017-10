Nädala autost puhanud Jõks: «Ümberistumised Tallinnas ei ole väga kasutajasõbralikud»

«Nädal möödus huvitavalt,» ütleb Allar Jõks, kes enda auto asemel kasutas liikumiseks ühistransporti, uberit või jalatööd. «Oli päris huvitav oma elu ja ülesandeid selle järgi korraldada,» ütleb Jõks ja lisas, et tuleks propageerida autota elu.

Möödunud nädalal võttis vandeadvokaat ette idee, puhata nädal aega enda isiklikust autost ja jagas seejuures kriitikat linna kehvale liikluskorraldusele.

Vandeadvokaat räägib, et peaaegu iga päev tuli tal mingi ots sõita ühistranspordiga ja ainult ühel päeval ei tulnud, sest siis kasutas ta Uberit.

Uberi kasuks otsustas Jõks kuna selle platvormi kaudu oli juhte rohkem saadaval ja tema arvates, oli see võib-olla grammi võrra soodsam. «Taxifyd olen ka kasutanud aga Uberit natuke rohkem. Igaljuhul on Taxifyd või Uberit kasutades soodsam kui isikliku autot kesklinnas omada või ekspluateerida,» vastas Jõks. Kesklinnas traditsioonilise taksoga sõites on aga Jõksi arvates sisseistumistasu juba pool sõidu hinnast ning mees arvab, et Taxify või Uberiga on hinnad sellevõrra odavamad.

Pidev ühistranspordiga liiklemine polnud aga Jõksile midagi uut, sest mees kasutab ka vabal ajal tihti trammi või bussi. «Julgustan vaadata seda ühistranspordi skeemi, mis kodulähedal või töökohalähedalt möödub,» vastab Jõks ja kiidab kesklinnas ühistranspordi kättesaadavust. «Ma tegin siin proovi, et kui ühistransport õigesti ajastada siis on võimalik koju või kodust tööle jõuda kiiremini, kui oma autoga.»

Ühistranspordi kehvema poolena tõi endine presidendikandidaat välja, et ümberistumised Tallinnas ei ole väga kasutajasõbralikud.

«Väga palju kohtumisi oli ja väga palju huvitavaid teemasid sai inimestega bussis arutada. Kui kandidaatidele soovitada, kes kandideerivad volikokku siis ühistransport on väga soodne pinnas suhtlemiseks,» leidis Jõks, kes soovitab inimestel autod koju jätta, et hoolitseda enda tervise ja keskkonna eest.