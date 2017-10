Kartulisortide seas valikut jagub

Saan kartuliteadlase Luule Tartlaniga kokku kolmapäevasel päeval Nõmme turu kartulilettide vahel. Kui nädalavahetusel on kõik letid kartuleid täis, siis tööpäevadel on suur osa müüjaist põllu peal saaki koristamas. «Täna on parim ilm saagikoristuseks,» kinnitab Tartlan minu kahtlusi.

Vihmane sügise algus on muret teinud paljudele kartulikasvatajatele, kes ei ole saanud raskete kombainidega põllule minna. Seetõttu kasutatakse ära iga vähegi päikeselisem päev, mil maa raskeid masinaid kannaks.

Tänavune saak sai kannatada ka kevadel levinud kartuli-lehemädaniku tõttu. Tartlan täpsustab, et kartulipealsed läksid varakult pruuniks vaatamata lehemädanikutõrjele. Üldiselt tuldi tema sõnul kartuli kasvatamisega edukalt toime ning suurem probleem ongi saagikoristusega.

Turul pakub oma kartulit Pärnumaa kartulikasvataja. «Pärnu kandis kevadel liigsademeid ei olnud ja oli piisavalt kuiv, et kärnasid ega muid kahjustusi peal ei ole, ja kartulid näevad väga ilusad välja,» sõnab Tartlan. «Need on sel aastal ühed kõige tervemad kartulid.»

Suur sortiment võimaldab valida

Sortidest soovitab kartuliteadlane enne ostmist järele mõelda, milleks kartulit vaja on, sest püreeks mõeldud kartulisordist ei saa head salatikartulit. Eesti poe- ja turulettidel on valik suur. «Meie põldudel kasvatatakse väga häid varajase kartuli ja samuti säilitamiseks sobivaid sorte,» räägib Tartlan, lisades, et tänavuse kasvuaasta ebasobivad ilmastikutingimused võivad vähendada mõne sordi saaki ja kvaliteeti, järgmine aasta võib aga olla hoopiski tulemuslikum.

Kõneldes sortidest, millega alt minna ei saa, nimetab Tartlan esimesena ʼLauratʼ. «ʼLauraʼ on kõige parem säilituskartul,» ütleb ta. «Selle kvaliteet püsib praktiliselt järgmise aasta saagini ja mõned müüvad seda isegi järgmise aasta septembrikuus, säilib nii hästi.» Ainukeste probleemidena toob ta ʼLauraʼ juures esile ülekasvamise ja idanemiskohtade kehva asukoha. «Siit (kartuli otsast – M. J.) tulevad varred ja nendest hakkab kartul idanema, aga külgede peal idanemiskohtasid peaaegu ei olegi. Kui varred maha panemise ajal katki murduvad, läheb väga kaua aega enne, kui midagi uuesti idanema hakkab,» selgitab ta. ʼLauratʼ on parim tarvitada keedukartulina.

Salatikartulitest toob Tartlan esile ʼPrincessiʼ ja ʼFlaviaʼ, püreekartuliks sobib hästi ʼMaretʼ. Sordid on jaotatud tähestiku järjekorras vastavalt kasutamisele. A on salatikartul, B on keedukartul, C on samuti keedukartul, kuid veidi jahusem kui B. D-sort sobib väga hästi kartulipudruks. Tartlani sõnul on sortide valik turul praegu rikkalik. «Praegu neid jagub, varsti lähevad kasvatajad üle kahele kuni kolmele sordile,» märgib ta.

Välimus samuti oluline

Kartulit valides tuleb kindlasti vaadata selle välimust – mis värvi kartul on ja kas on mingeid moondeid või kärnasid. Moonded tekivad Tartlan sõnul siis, kui seemneks on kasutatud haigustekitajatega kartulit. Seda, kas seemnekartul on mahapanekul nakatanud, näha ei ole. «Kui kärnad on peal, siis on mugulate moodustamise ajal väga kuiv olnud,» selgitab kartuliteadlane.