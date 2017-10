Itaalias kutsuti tagasi partii hallutsinatsioone tekitavat spinatit

Milanis reageeris kiirabi neljaliikmelise pere kutsele, milles pere teatas, et nad kannatavad «vaimse segaduse ja amneesia» all. Kõik pereliikmed oli söönud Prantsusmaal valmistatud Bonduelle külmutatud spinatit, vahendab The Local.

Hiljem selgus, et perekonna sümptomid kattuvad alraunjuure ehk nõiajuure söömisega, mis on mürgine ja hallutsinatsioone tekitav taim. Enamasti kasvab taim vahemere piirkonnas ja võib mõnikord kasvada toidusaagi vahel. Arvatakse, et just nii leidis taim oma tee spinatipakkidesse.

Itaalias lahvatanud hirmu tõttu kutsus tervishoiuminister üleriigiliselt tagasi terve partii Bonduelli 750g spinati pakke. Bonduelle ise rõhutab, et puudub kinnitus sellele, et nende tooted on saastatud, kuid kutsusid veel ettevaatusabinõuna tagasi neli teist partiid külmutatud spinatit.

Alraunjuure söömisel tekivad hallutsinatsioonid, hägune nägemine, peavalud, oksendamine ja lisaks veel muud sümptomid. Sellest hoolimata kasutati alraunjuurt sajandeid traditsioonilises meditsiinis, kuna arvati, et sellel on valuvaigistav ja uimastav toime.