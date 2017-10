Lihtsad toimetused, millega tänapäeva noored hätta jäävad

Uuringukeskuse YouGov poolt läbiviidud küsitluse järgi ei oska enamus 18-24-aastased teha lihtsaid ja olulisi toimetusi majapidamises. Kõige viimane oskus, mis noorte seas on kadumas, on korrektne nõudepesemine, vahendab The Guardian.

Inimesed on muutunud sõltuvaks nõudepesumasinatest ja sellest tulenevalt ei tea paljud, millises järjekorras korrektselt nõusid pesta. Selle jaoks edastab Good Housekeeping Institute, ehk Hea Majapidamise Instituut, õpetuse nii nõudepesemisele kui teistele kodustele toimingutele, millega noored hätta jäävad.

Nõudepesu

Pesu tuleks alustada klaasidest ja potid ning pannid tuleks jätta viimasteks. Kraabi nõud üleliigsest toidust enne pesu puhtaks ja kanna pesemisel pakse kummikindaid, et saaksid nõusid võimalikult kuuma veega pesta.

Lambipirni vahetus

Uuringu andmete järgi ei oska 11 protsenti inimestest laes või seinas olevat lambipirni vahetada. Uuringu põhjal selgus, et kõige raskem osa on õige pirni valimine. Pirn tuleks valida vastavalt pesale ja lambi eesmärgile, kas valgustav või meeldivat atmosfääri tekitav.

Radiaatori õhutamine

Külmad kohad radiaatoris võivad olla tingitud õhumullidest, mis tuleb õhutamise käigus välja lasta. Uuringu järgi ei oska 69 protsenti noortest seda teha. Sõltuvalt radiaatorist tuleks osta ehituspoest radiaatori võti (mõnikord saab ka kruvikeerajaga hakkama), keerata keskküte võimalusel kinni, asetada võti või kruvikeeraja õigesse kohta ning keerata, kuni väljub õhk. Kui kõik õhk on radiaatoris väljas, hakkab avast vett tulema. Siis tuleks õhutamine lõpetada ja ava kinni keerata. Sõltuvalt küttest tuleks seejärel kontrollida boileri rõhku ja keerata keskküte tagasi sisse.

Nööbi tagasi õmblemine

Ainult 65 protsenti vastanutest mainis, et tunnevad end enesekindlalt nööpi tagasi õmmeldes, kuigi tegemist on üsna lihtsa tööga. Kõigepealt tuleks niit riide külge kinnitada paari piste või sõlmega. Seejärel tuleks nööp asetada õigesse kohta ja alustada paigaldamist riide tagant, pistes nõela läbi riide, siis nööbi augu ja seejärel läbi teise augu ning omakorda läbi riide. Seda tuleks korrata kuni nööp on kindlalt paigas ja seejärel tuleks nõel suunata uuesti läbi riide, kuid mitte läbi nööbiaugu. Ülejäänud niit tuleks kerida nööbi ja riide vahele. Lõpetuseks tee paar pistet nööbi kõrvale riidesse ja nööp ongi edukalt paigaldatud.

Elektrikorkide või kaitsete sisselülitamine

Rohkem kui kolmandik ei tea, mida teha kui majal või korteril on korgid väljas. Tänapäeval on majadel õnneks moodsad kaitsmed või korgid, mille puhul tasuks lihtsalt taskulambiga leida maja või korteri kilp ning lihtsalt elekter lülitist uuesti sisse lülitada. Kui aga kaitsmed mitu korda järjest elektri välja lülitavad, tasuks kutsuda kohale kvalifitseeritud elektrik, kes aitab probleemile lahenduse leida.