Kas Apple muudab vanad iPhone’id meelega aeglaseks?

Populaarse telefonide jõudlustesti 3DMark looja Futuremark heitis aga pilgu oma statistikale ning selgub, et tegelikult midagi sellist ei toimu. Tulemuste nägemiseks vaadati testi Sling Shot Extreme tulemusi eri iPhone’i mudelite ning eri iOSi versioonide lõikes, vahendab tehnikaportaal Geenius.

Artiklis välja toodud tulemuste järgi ei ole uuenduste tõttu seadmete riistvara aeglasemaks muutnud, see nii GPU kui ka CPU vaatepunktist vaadates.

Siiski on näha väikeseid kõikumisi, kuid suurt langust ühegi uuenduse tõttu näha ei ole, seda ka vanema iPhone 5Si puhul, mille protsessor on täpselt sama kiire iOS 11 operatsioonisüsteemiga, kui see oli iOS 9 operatsioonisüsteemiga.

