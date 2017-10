Pakettreiside mõiste on muutumas

«Kui seni tähendas pakettreis peamiselt reisiettevõtja enda koostatud ja ühtse hinnaga pakutud reisi, siis edaspidi on pakettreisiga tegu ka juhul, kui ühest müügikohast on samaks reisiks valitud sama broneerimise käigus vähemalt kaks reisiteenust,» selgitas komisjoni esimees Sven Sester. «Pakettreisiga on edaspidi tegu ka siis, kui reis on veebis ühes kohas ise kokku pandud.»

Samad nõuded kohalduvad eelnõu järgi ka näiteks majutus-, autorendi- ja reisijaveoettevõtetele, kes pakuvad reisijale reisiteenuste kogumeid. Kui reisija saab reisijaveoettevõttes sama broneerimise käigus peale transporditeenuse valida ka näiteks giidiga ekskursiooni, siis on ka see pakettreis ja reisikorraldaja võtab vastutuse kogu lepingu eest.

Eelnõu näeb ette, et pakettreisi korraldajal peab olema tagatis, mis võimaldab tema maksejõuetuse korral reisijad kodumaale tagasi toimetada ja makstud reisitasu tagastada.

Komisjoni istungist võttis osa ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo.

Direktiivi ülevõtmisega seoses tuleb muuta turismi-, võlaõigus- ja tarbijakaitseseadust. Komisjon otsustas saata turismiseaduse, võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu Riigikogu täiskogu istungile esimesele lugemisele 17. oktoobril.

Muudatused on seotud Euroopa Liidu direktiivi ülevõtmisega.