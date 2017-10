Politsei algatas Talleggi tibuskandaali uurimiseks kriminaalmenetluse

Pöördusime veterinaar- ja toiduameti poole, et uurida kui kaugel on nende väärteomenetlus seoses Talleggi Loo haudejaamas aset leidnud rikkumisega. VTA vastas, et nende poolne menetlus on lõpetatud, sest väärteomenetluse seadustik § 29 lg 1 p 4 sätestab, et väärteomenetlust ei alustata ja alustatud menetlus tuleb lõpetada, kui teos on kuriteo tunnused.

Ameti sõnul esines juhtumis kuriteotunnuseid ja politsei- ja piirivalveamet algatas asjas kriminaalmenetluse.

Pöörusime politsei- ja piirivalveameti poole, kes edastavad kommentaari esimesel võimalusel, kuid Talleggi esindaja jäi Postimehele kättesaamatuks.

Nn Talleggi tibuskandaal sai alguse 21. augustil, kui meediasse jõudsid möödakäija filmitud kaadrid Talleggi Loo alevikus asuva haudejaama kõrval prügikastis säutsuvatest tibudest, kes olid sinna visatud läbisegi munakoorte ja surnud lindudega.

Tallegg väljendas samal päeval kahetsust, et selline juhtum on aset leidnud. Ettevõtte linnukasvatuse algtootmise direktori Eve Samuli kinnitusel oli tegu loomade heaolu põhimõtete jämeda rikkumisega. Tema sõnul asus ettevõte tegelema reeglite eiramist põhjustanud asjaolude välja selgitamisega.

22. augustil andis ka veterinaar- ja toiduamet teada, et käis intsidendi ilmsiks tuleku järel koheselt esmaspäeval Talleggi haudejaamas tibude prügikasti surema jätmist kohapeal uurimas ja otsustas alustada väärteomenetluse.