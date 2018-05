Taimed, mis toimivad kodus loodusliku sääsepeletina

Neemi- ja kookosõli. Kui need segada 1:1 suhtes kokku, toimib segu efektiivse sääsepeletina. Neemiõli on antibakteriaalse toimega, mistõttu sobib seda määrida ka nahale. Neemi- ja kookosõli segu peletab sääski vähemalt kaheksa tunni vältel.

Eukalüpti- ja sidruniõli. Ka see looduslik segu peletab sääski ning ei juhtu midagi, kui seda ka nahale määrida. Eukalüptiõlis sisaldub tsineool, millel on samuti antiseptiline ning sääski peletav toime.

Küüslauk. See haiseb ning just see ongi põhjuseks, miks see peletab sääski ning ennetab ka teiste putukate levikut toas. Valmista näiteks küüslaugusprei: purusta mõned küüslauguküüned, keeda need ära ning kasuta saadud vedelikku akende või uste lähedale pritsimiseks. Kui sa sääski eriti vihkad ning küüslaugu lõhna talud, võid seda ka enda peale pihustada ning võid kindel olla, et jääd hammustusteta.