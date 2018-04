Belgiast pärit filmirežissöör Alina Kneepkens tegi video kummikommide valmistamisest, kuid see on kokku pandud «tagurpidikäigul». Seega näeme esmalt süütuna näivat maiust ning alles video lõpuks jõuab kummikommi valmimine oma juurteni, milleks on seanahast või -kontidest valmistatav želatiin.