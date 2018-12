Õpetused austerlastele: kuidas saunas käituda

Riietus

Jah, õiget leili võetakse siiski alasti, mitte ujumisriietes nagu kooli ajal tehti. Hea nipp on sauna kaasa võtta kaks rätikut – üks istumise ja teine jalgade alla (jalgade alla seetõttu, et vähendada tõenäosust saunast jalaseen saada). Ära unusta ehteid ja muud metalset enne sauna ära võtta, kuna metall juhib soojust ülimalt hästi ja võib seetõttu su nahka kõrvetada. Hea mõte on kaasa võtta ka hommikumantel, mille saad saunast väljudes peale tõmmata. Ka varbavahejalanõud sobivad saunatamise juurde, kuid võta nad enne kuuma ruumi sisenemist ikkagi ära.

Puhtus

Sule uks!

Raseerimine

Rääkimine

Ära jõllita!

Jah, kõik on alasti ja saun on täis inimesi, kes kõik on eri kehatüüpide ja suurustega, kuid see ei ole vabandus, et jõllitada. Saun on mõeldud lõõgastumiseks ja keegi ei taha olla pinges, selle tõttu, et keegi võib neid vahtida ja neile mõttes hinnangut anda.