Meeldetuletus: milliste kaupluste boonuspunktid jaanuarikuu lõpus aeguvad?

Partnerkaardi boonuspunkte on võimalik kasutada Tallinna ja Tartu Kaubamajas, Selverites, ABC Kinga kauplustes, I.L.U. kauplustes, SHU jalatsipoodides ja L´Occitane kauplustes.

Kindlasti tasub üle vaadata ka teiste poodide boonuspunktid. Näiteks 31. märtsil aegub Maxima Aitäh kaardile kogutud boonus. Paljudes poodides on aga igal kliendil boonuspunktide aegumine erinev. Enamasti tähendab see seda, et boonuspunktid aeguvad jooksvalt aasta jooksul. Näiteks aeguvad nõnda boonuspunktid Rimides, Coopi poodides ja Prisma Peremarketites.