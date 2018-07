10 saladust, mida kiirtoiduketid eal ei avalikusta

BrightSide.me kogus infot kiirtoidukohtade endistelt töötajatelt kiirtoidurestoranide saladuste kohta.

10. Parim aeg kiirtoidu söömiseks

Kuigi see kõlab paradoksaalselt, on kõige parem aeg kiirtoidu söömiseks siis, kui kiirtoidurestoranis on kõige rohkem rahvast. Näiteks siis, kui on lõuna- või õhtusöögi aeg. Olgugi, et laua saamine võib raskeks muutuda, võid vähemalt kindel olla, et toit on värske.

9. Kui soovid värskeid friikartuleid, telli nad ilma soolata

Friikartulid soolatakse kohe, kui nad fritüürist välja võetakse. Kui tahad olla kindel, et saad värsked friikartulid, siis telli nad ilma soolata. Sel viisil peavad töötajad sinu friikartuleid alles tegema hakkama ning ei saa sulle serveerida vanu seisnud soolatud friikartuleid.

8. Köögist tulev lõhn on osa äristrateegiast

Kiirtoidurestoranist on raske mööduda nii, et need isuäratavad lõhnad söögiisu ei tekitaks. See kõik on aga põhjusega. Paljud restoranid jätavad uksed meelega lahti, et köögist tulev toidu tegemise lõhn ka tänaval jalutavate inimesteni jõuaks.

7. Coca-cola on odavam kui tee, sest see stimuleerib söögiisu

Kiirtoidukohtades on üldjuhul karastusjoogid odavamad kui tee. Seda põhjusel, et magusad karboniseeritud joogid ei kustuta janu ja tõstavad söögiisu.

6. Friikartulid koosnevad 19 koostisosast

Miks maitsevad friikartulid kiirtoidukohas teistmoodi kui ise tehes? Seda sellepärast, et nende maitse saavutatakse segades kokku pea 20 erinevat koostisosa. Kartul on vaid üks neist, lisanduvad veel rasvad, lõhna-ja maitsetugevdajad. Just sellepärast ei ole friikartulid täiesti ohutud.

5. Kiirtoitu ei tohiks süüa hommikul

Mitte vaid sellepärast, et see pole tervisele kõige kasulikum, vaid ka sellepärast, et vahetult pärast avamist on kiirtoidukohta pestud kemikaalidega, mis võivad jõuda ka sinu toidu sisse.

4. Tänapäeva kiirtoit on kaloririkkam kui 30 aastat tagasi

Võrreldes 30 aasta taguse ajaga, on kiirtoidu portsud mitu korda suuremad ja see on tõstnud ka kalorite arvu. Näiteks sisaldab tavaline juustuburger 75 protsenti rohkem kaloreid kui tema «eellane» 1980ndatest.

3. Piimakokteilides oleva suhkru hulk ületab päevanormi 2–3 korda

Piimakokteil on kiirtoidukohtades ülimalt populaarne, seda eriti suvisel ajal. Küll aga sisaldab magus jook 2–3 korda rohkem suhkrut, kui päevane norm ette näeb.

2. Kõik on palju maitsvam, kui seda süüa kätega

Ka sellel on põhjus, mis kiirtoidukohtades pole nuge ega kahvleid. Nimelt on uuringud tõestanud, et kätega söömisel maitseb toit palju paremini.

1. Karastusjookide masinad on väga mustad