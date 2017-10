Kuidas kaitsta ennast ja naabreid kulukate õnnetuste eest?

ERGO kindlustuse varakahjude osakonna juhi Erko Makienko sõnul on pahaaimamatult kolmandale isikule õnnetusega tekitatud kahjud, näiteks purunenud veetoru korral, ootamatult suured. Makienko sõnul on naabritele tekitatavaid veekahjusid ainuüksi ühes kindlustusseltsis aastas saja ringis. Tulekahjudega tekitatud kahjusid on õnneks kordades vähem, kuid kahjuks ei ole ka need olematud, ütleb Makienko.

Varakahjude osakonna juht sõnab, et kuna korterelamus liigub vesi veeavarii korral nii horisontaalselt mööda paneele kõrval paiknevatesse korteritesse kui ka vertikaalselt alla kuni esimese korruseni, võib halbade asjaolude kokkulangemisel saada kannatada mitmed ümbritsevad korterid. «Isegi sellise tahtmatu õnnetuse puhul on naabritel seadusest tulenev õigus kahju põhjustajalt remondikulud välja nõuda.»

Kui aga peaks õnnetuseks olema tulekahju siis võivad Makienko sõnul küll otsesed kahjustused piirduda ühe korteriga, kuid suits ja tahm võivad jätta oma jälje kõrval kui ka ülemistele korterite omanike varale. «Kustutusvesi on võimeline hävitama jällegi kõrval ja allpool paiknevate naabrite vara ning kokku võivad kahjud moodustada arvestatava summa.»

IIZI kodukindlustuse tootejuht Kaire Villmäe ütleb, et enamus õnnetusi, mis kortermajades juhtuvad, on seotud torustike ja veekahjudega. «Rikutud võib saada nii siseviimistlus, kapid, mööbel kui ka kodutehnika. Kahju võidakse põhjustada korraga ka mitmele naabrile. Elades viiekordses majas viimasel korrusel võivad veekahjud ulatuda esimese korruseni välja.»

Kallid tagajärjed

ERGO kindlustuse varakahjude juht Makienkio ütleb, et sõltumata õnnetusest ei taha omast taskust keegi selliseid õnnetusi kinni maksta. «Eriti keeruliseks muudab sedasorti juhtumid asjaolu, et alumine naaber või tema kindlustus tahavad kompensatsiooni saada reeglina kohe ning seega ei ole võimalik tagasimakseid teha omas rütmis,» lisab Makienkio.

Õnnetuse korral kaitseb ja hüvitab kolmandale isikule tekitatud kahju ERGO kindlustuse vastutuskindlustus. Lisaks pakub ERGO ka laiemat kodukindlustust. «Et olla valmis igasugusteks elujuhtumiteks, on kodukindlustusele võimalik valida ka laiem kaitse, mis katab ka kindlustusvõtja pereliikmete ja lemmikloomade põhjustatud kahjud,» sõnab kindlustuse varakahjude juht.

IIZI kodukindlustuse tootejuht kommenteerib, et ülaltoodud olukorras on abiks kodukindlustus koos vastutuskindlustusega. «See lisakaitse peab olema kindlustuslepingule kindlasti juurde valitud,» ütleb spetsialist ja lisab, et tavapärane kindlustusleping nii laia kaitset kahjuks ei paku. «Nii saab kindlustuse abil korda enda elamine, kui ka naabrite kodu.»

Kindlustuse saavad võtta ka korteriühistud. Nendele soovitab Villmäe valida vastutuskindlustuse laiendatud kattega, mis hüvitab ka korteriomanikele põhjustatud kahjud. «Näiteks kui korterelamu ühiskasutuses olev veetorustik puruneb ning põhjustab kahju mõnele korterile, siis läheks selline kahju KÜ vastutuskindlustuse alt hüvitamisele,» ütleb Villmäe. Korterites asuvate veetorude eest vastutavad korteriomanikud ise, sõnab turundus- ja müügijuht ning lisab, et need kahjud lähevad hüvitamisele korterile sõlmitud kodukindlustusega ja naabrile põhjustatud kahju hüvitamiseks on oluline vastutuskindlustuse olemasolu.