Nende tehnikavidinatega säästad kodus raha

LED elektripirnid

Uute pirnide ostmine ei ole paljudel mõttes, kui nad just pimedas ei istu, kuid LED pirnidesse investeerimine hoiab elektriarved väiksemad. Pirnid ise on küll kallimad, kuid tarbivad vähem elektrit, peavad kauem vastu ja on igatahes töökindlamad. Lisaks on võimalus valida erinevate valgussoojuste või hoopis nutika LED pirni vahel, mis laseb muuta värvi, eredust ja valgussoojust nutitelefonist.

Elektrikasutust piirav pistik

Kui avastad end tihti erinevaid elektriseadmeid sisse jätmas, siis võib-olla tasub investeerida taimeriga pistikusse. Pista seade pistikusse, vali kui kaua soovid läbi seadme elektrit jagada ja asu oma seadet kasutama. Kui valitud aeg saab läbi, lõikab seade elektrikasutuse seadmelt ära, säästes elektrit.

Osta välja enda modem, ruuter või digiboks

Kõik soovivad, et nende igakuine teleteenuse või internetiarve oleks väiksem. Enamik ei taipa aga, et nad maksavad iga kuu raha, et rentida enda modemit või digiboksi. Teenusepakkujalt tasub uurida palju maksaks seadme ost. Kui teenusepakkuja seda ei võimalda, siis võib osta ruuteri kolmandalt osapoolelt ja loobuda teenusepakkuja seadmest. Digibokside puhul tasub uurida, kas pole telerile juba sisseehitatud boksi.

Taaslaetavad patareid ja patareide laadimisdokk

Lugematul arvul seadmeid kasutab kodus patareisid. Miks mitte asendada need taaslaetavate patareide ehk akudega, mida saab korduvalt kasutada ja mis võivad kauem vastu pidada kui tavalised patareid. Ostmisel tasub kindlasti silmas pidada aku mahtu ja täislaadimiseks kuluvat aega.

VoIP telefon

Kui sina oled üks vähestest, kes endiselt kasutab lauatelefoni, siis tasuks see välja vahetada VoIP (inglise keeles Voice Over IP) ehk internetitelefoni vastu. Selline telefon töötab interneti teel ja ei vaja toimimiseks telefonioperaatorit. Sõltuvalt teenusepakkujast võib sellise telefoni kasutamisega kaasneda aga väike kuumaks ja peab arvestama, et interneti puudumisel ei saa telefoniga helistada.

Tark termostaat

Google’i ettevõte Nest valmistab näiteks tarku termostaate juba aastaid ja need on kasutajate seas palju kiidusõnu leidnud.

Neid on kerge kasutada ja annavad kasutajale mitmeid võimalusi elamise soojendamiseks või jahutamiseks. Aja möödudes õpib termostaat sinu eelistused endale selgeks ja muudab temperatuuri vastavalt sinu graafikule.

Kütmine ja jahutamine võib muutuda üsna ruttu kulukaks ja on täiesti võimalik, et tark termostaat maksab juba aastaga enda hinna ära.