«Munaskandaali» pestitsiidi leiti pagaritoodetest

Saksamaa põllumajandusministeerium ütles ajalehele Süddeutche Zeitung, et nad analüüsisid 473 poeketi toodet ja tuvastasid fipronili 103. tootes.

Testimisega alustati augustis, vahetult pärast seda kui Saksamaal alustati 900 000 Hollandist pärit muna tagasikutsumisega, sest avastati, et need sisaldasid kõrgetes kogustes insektitsiidi fipronili. Uurimise käigus kutsuti tagasi mune 12. Saksamaa osariigist.

Uuringuga leiti, et saastunud on lai valik tooteid nagu näiteks munaliköörid, munasalatid ja pagaritooted. Oktoobri lõpuks on ministeerium testinud kokku üle 800 toote ja saastunud kaupade arv võib veel tõusta.

Saksamaa ametnikud teatasid juulis, et aine tasemed munades ei ole piisavalt kõrged, et täiskasvanutele ohtu kujutada, kuid võivad kahjustada väikeste laste tervist.

Süddeutche Zeitungi väitel süüdistavad terviseeksperdid valitsust skandaali kinnimätsimises, sest nad ei teavitanud inimesi, et insektisiidi võib leida mune sisaldavatest toodetest. Väidetavalt varjas valitsus tõde fipronili kõrgetest tasemetest, et vältida massilist toidu tagasikutsumist, millel võib olla kahjustav mõju riigi toidutööstusele. Väljaanne teatab ka, et valitsus tahtis vältida mainet kahjustavaid pealkirju meedias, vahetult enne valimisi septembris.