Kortermaja ehitus ajas naabril harja punaseks

Elanik kaebas, et kortermaja ehitusplatsil valitseb tõeline kaos – traktorid pargivad vastasmaja parkimiskohtadele, rekade laadimiseks tõmmatakse parkimiskohti lintidega kinni, on mudane ja ette on seatud aed, mis takistab pikemate autode parkimist.

Kinnisvaraarendaja Tullio Liblik sõnas, et on olukorraga väga hästi kursis. «Murelik kodanik oli oma mured koos piltidega ka linnavalitsusse saatnud,» sõnas Liblik ja lisas, et pildil oli tabatud hetk, kus traktor pidi natuke suurema kaarega keerama ja traktorist tuli hetkeks välja, et olukorda kaeda ja manööver sooritada. «See hetk on pildil näha, et traktor «seisab» kõrvalmaja parkimiskohtadel.»

