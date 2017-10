Šampanja või õlu: kui luksuslikud on kohad, kus parteid valimispidusid peavad?

Loomulikult on parteidel alati erikokkulepped peoks kasutatavate kohtadega, kuid mingi pildi poliitikuid eesootavatest võimalustest annavad ka tavakliendile mõeldud menüüd.

IRL ja Vaba Tallinna Kodanik peavad oma pidu külge külje kõrval, esimene kohvikus Wabadus ja teine Kuku klubis.

Tallinnas Vabaduse väljakul asuvas Wabaduses on eelroad 3 eurost 8,50ni. Olemas on viimaste aastate eelroogade menüü kohustuslikud elemendid nagu soolasiig ja veise tatar. Kalleim praad, laagerdatud veise antrekoot, maksab 17,90, kuid näiteks kukeseenepasta saab kätte juba 7 euro ja 90 sendiga. Joogimenüüd pole kahjuks üleval ei kodulehel ega Facebookis. Ja ega suure tõenäosusega pole IRLil sel ööl põhjust šampanja avamiseks.

Viimastel aastatel erinevaid vintsutusi üle elanud Kuku klubis on lihtne menüüd, pakutakse pirukaid ja päevasuppe, wrappe ja baguette. Midagi saab süüa juba alates ühest eurost ja ka alkohol pole seal reeglina kallis. Kindlasti hea valik valimisliidu jaoks, kus kesklinna esinumbriks on Juku-Kalle Raid.

Hoopis teine tase

Savisaare valimisliit ja Tegu Tallinn on valinud keldrikõrtsi asemel aga hoopis kohviku Komeet, millest avaneb muljetavaldav vaade Tallinna südalinnale. Solarise kõrgemal korrusel asuv menukohvik, kuhu reede õhtuseks einestamiseks tasub laud eelnevalt broneerida, on kuulus oma kookide poolest. Ka muu menüü on üsna uhke ja mitmekülgne. Kalleim praad, veise sisefilee, maksab 24,50.

Rikkalik on ka Komeedi veinivalik. Kui peaks põhjust olema, saavad Tegusa Tallinna asutajad Urmas Sõõrumaa ja Jüri Mõis valida lausa kaheksa erinevat sorti mulliga veini vahel, neist väärikam on 285 eurone šampanja Dom Perignon. Kui aga tulemused päris šampanja tuju ei tekita, saab 36 euro eest valida ka näiteks korraliku cremanti või Lõuna-Aafrika kvaliteetse vahuveini ehk tegu on kindlasti asjatundlikult koostatud veinikaardiga.

Keskerakond ei saa Savisaarele ja Tegusale Tallinnale loomulikult alla jääda. Nende peokohaks on samuti üks Tallinna õhtuseid staare, vanalinna veerel asuv Manna La Roosa. Ainsana parteide pidutsemiskohtadest on Manna La Roosa esindatud Eesti parimate restoranide 2017. aasta pingereas, olles seal 52. kohal. Eelroogade valikus on olemas nii sinimerekarbid, pardisalat kui ka veise tartar (kõik 12 eurot) ehk olulisemad toidumoe trendid on kaetud. Pearoogade hinnad ulatuvad 10 eurost 23ni ning olemas on nii veganvalikud, mereannid, kahte sorti kala, kui muidugi ka siga, lammas ja veis.

Eraldi tase eelnevate peokohtadega võrreldes on ka veinikaart. Punaste veinide hulgas on näiteks esindatud ka väärikad Amarone (80 eurot pudel) , Barolo (85 eurot pudel) ja Chateauneuf-du-Pape (90 eurot pudel). Oma erakonna võimalikku valimisvõitu saab peaminister Jüri Ratas tähistada lausa kaheksa erineva šampanja hulgast valides. Neist kalleim, Dom Perignon, maksab 330 eurot pudel, kuid tunduvalt odavamalt, vaid 180 euroga saab kätte pudeli korralikku Ruinarti.

EKRE pidu läheb lahti Reval Cafes Rävala puiesteel. Pigem kiire töölõuna kohana kasutatav Reval Cafe on mõistliku hinnaklassiga. Kalleima roana maksab pardi rinnafilee 10 eurot. Reval Cafe catering teeb koostööd Rein Kasela veinitoaga, nii et tõenäoliselt tähistamist vajava tulemuse saavad ekrelased viisakalt vastu võtta.

Rotermannist Kalamajja

Reformierakond võtab selle, mis neil valijatelt oodata on, vastu Rotermanni kvartalis restoranis R14. Selle koha menüü on üsna mõistliku hinnatasemega ja sealjuures igati elegantne. Kalleim praad maksab 20 eurot, suupisteid saab 5-10 euro eest. Erinevalt paljudest teistest kohtadest on siin veinkaardil lai klaasiga pakutavate jookide valik, hinnad varieeruvad 4 eurost 12 euroni. See viimane on ka üks kahest šampanjast.

Sotsid hoiavad stiili. Nende pidu toimub Kalamajas asuvas hipstereid rõõmustavas Humalakojas, kus menüü on moekalt õlle kõrvale sobituv. Kalleim roog on Humalakoja Surf&Turf, kus veise antrekoot ja tempura sinikrabi kenasti koos. Eelroogi saab alates 4.50 maksvatest friikartulitest 12 eurose kahele mõeldud juustuvaagnani.

Joogikaardil on sotside jaoks üheksat erinevat sorti õlut, pool liitrit maksab 4.50. Veinivalikud on tagasihoidlikud ja šampanjasotsialismist ajendatud nalju siinkohal teha ei saa, sest šampanjat selles kohas ei müüda.

Tõenäoliselt kõige säästlikumad on endale sobivalt Eestimaa Rohelised, pidutsedes oma valimisstaabis Pärnu maanteel.