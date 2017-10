Lugeja küsib: mis korralagedus on Elektrilevis- voolumõõtja on nende oma, aga selle korrashoidmise eest pean maksma mina?!

«Veidi aega tagasi tekkis mul kahtlus, et Elektrilevi mõõdik mõõdab elektritarbimist valesti,» kirjeldas pahane klient portaalile rus.postimees.ee «Märkasin elektritarbimise suurenemist ja seda ajal, kui kedagi kodus polnud.»

Lugeja helistas Elektrilevi klienditeenindusse palvega saata tema juurde töömees, kes voolumõõtja üle kontrolliks ja vajadusel korda teeks. Selgus aga, et selle eest peab klient ise maksma ja mitte vähe- 60 eurot. «Mind huvitab, miks see nii on? Voolumõõtja on ju nende oma, aga kontrolli eest pean mina maksma. Miks nii?»

Elektrilevi kaugoperatsioonide juht Tõnis Tajur selgitas, et kõik klientidele paigaldatud voolumõõtjad on eelnevalt taadeldud ja kalibreeritud ning kui ettevõte tuvastab mõnest mõõdikust laekunud signaali põhjal, et sellega on probleeme, siis parandatakse see koheselt ettevõtte enda kulul. «Kui aga kliendil endal tekib kahtlus, et mõõdik ei näita õigesti, siis selle kontrolli teostamine eest peab ta ise maksma, » ütles Tajur. Kui kontrolli käigus aga tuvastatakse, et mõõdik on tõesti vigane, siis tasub kulud juba Elektrilevi.