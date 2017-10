Saarte vaheliste lendude täitumus on mullusest suurem

Lennuettevõtte esindaja Rene Must kõrvutas käesoleva aasta septembrikuu lendude täitumust mullusega ja tõi välja, et vaatamata sügisperioodile omaselt kahanevale lendajate arvule, on lennuki täitumus siiski käesoleval aastal kõrgem kui möödunud aasta samal kuul. «Septembris teenindasime Tallinn-Kuressaare-Tallinn suunal 51 lendu ja reisijaid oli 1339, mis teeb keskmiseks täitumuseks 69 protsenti», iseloomustas Must Kuressaare numbrilisi näitajaid.

Tallinn-Kärdla-Tallinn suunal teenindati samuti 51 lendu, reisijaid oli 684, mis andis lennuki keskmiseks täitumuseks 35 protsenti.

Aasta tagasi septembris olid näitajad vastavalt Tallinn-Kuressaare-Tallinn suunal 1112 reisijat ja lennuki keskmine täitumus oli 55 protsenti.

Tallinn-Kärdla-Tallinn suunal olid vastavad näitajad möödunud aasta septembris 665 reisijat ning lennuki keskmiseks täitumuseks 34 protsenti.

«Lendajate arvud kõnelevad ilmekalt, et suvine kõrghooaeg on lõppenud. Eesti siseturistide ja välisturistide osakaal on lennureisijate hulgas aastaajale iseloomulikult vähenenud,» tõdes lennuettevõtte esindaja ja märkis, et Kärdla reisijate arvu kahandas paraku ilm. «Septembris oli meil Kärdla suunal hilinemisi viiel septembrikuu päeval ja seda ilmastikust tingituna. Paljud neil päevil lennata soovinud reisijad loobusid oma lennuplaanist ja kasutasid Kärdlasse või siis Kärdlast Tallinnasse sõiduks teisi transpordivahendeid,» nentis Must Kärdla lennuväljal puuduvast täppismaandumise seadest tingitud ebamugavusi nii ettevõttele kui reisijatele.