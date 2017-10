Kauplused kasutasid alkoholiaktsiisi tõusu juurdehindluse kergitamiseks

Maksuameti andmetel oli juuli alguseks poekettidel soetatud laovaru, millest jätkuks umbes kolmeks kuuks, vahendab ERR uudised.

Maksuameti teabeosakonna juhataja Janek Leis ütles, et tegelikult on turul vana aktsiisiga õlut praegugi.

«Vaatame, et varuti kolme kuu maht, siis nii juulis kui augustis on juurde ostetud kuskil 20-30 protsenti, mis tähendab, et sellest kolmest kuust jätkub kauemaks," sõnas ta.

Konjunktuuriinstituudi direktori Marje Josingu hinnangul on see, et vanad varud pandi müüki juba uue ja kõrgema hinnaga, mõistetav, sest kaupmehe eesmärk ongi võimalikult suurt kasu teenida.

